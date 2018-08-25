亞運》南韓女泳將奪金創36年來紀錄 讓日正妹賽後落淚

南韓24歲女將金瑞英（音譯）在女子200公尺混合式項目。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運游泳項目，南韓24歲女將金瑞英（音譯，Kim Seo-yeong）昨晚在女子200公尺混合式項目，擊敗日本好手大橋悠依，奪得本屆亞運會唯一的游泳金牌，金瑞英還寫下南韓36年來首位在游泳項目獲得金牌的選手。

《韓聯社》報導，金瑞英在女子200公尺混合式決賽游出2分08秒34的成績，破大會紀錄摘金，這是自2010年後，再次有南韓選手在游泳項目摘金，也是自1982年亞運後，首名在游泳個人項目獲得金牌的選手。

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金瑞英賽表示，一開始游蛙式之後處於暫居第一名後，感到訝異，這讓她覺得可在自由式的時候拉開差距，也很高興能打破亞運紀錄。

大橋悠依日前在泛太平洋游泳錦標賽女子200公尺、女子400公尺混合式奪冠，本屆亞運在女子400公尺混合式摘金，但昨晚的女子200公尺混合式，她游出2分08秒88，獲得銀牌。

根據《每日新聞》報導，未能達成賽前預期的奪金目標，大橋悠依當下落淚，並表示連續征戰讓她有些疲憊。大橋悠依在本屆亞運獲得1金2銀。

南韓24歲女將金瑞英（音譯，中）摘金，日本女將大橋悠依奪銀（右）。（歐新社）

南韓24歲女將金瑞英（音譯）。（歐新社）

日本女將大橋悠依賽後落淚。（美聯社）

日本女將大橋悠依賽後落淚。（歐新社）

日本女將大橋悠依在女子200公尺混合式項目奪銀。（法新社）