亞運》南韓女泳將奪金創36年來紀錄 讓日正妹賽後落淚

2018/08/25 14:31

南韓24歲女將金瑞英（音譯）在女子200公尺混合式項目。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運游泳項目，南韓24歲女將金瑞英（音譯，Kim Seo-yeong）昨晚在女子200公尺混合式項目，擊敗日本好手大橋悠依，奪得本屆亞運會唯一的游泳金牌，金瑞英還寫下南韓36年來首位在游泳項目獲得金牌的選手。

《韓聯社》報導，金瑞英在女子200公尺混合式決賽游出2分08秒34的成績，破大會紀錄摘金，這是自2010年後，再次有南韓選手在游泳項目摘金，也是自1982年亞運後，首名在游泳個人項目獲得金牌的選手。

金瑞英賽表示，一開始游蛙式之後處於暫居第一名後，感到訝異，這讓她覺得可在自由式的時候拉開差距，也很高興能打破亞運紀錄。

大橋悠依日前在泛太平洋游泳錦標賽女子200公尺、女子400公尺混合式奪冠，本屆亞運在女子400公尺混合式摘金，但昨晚的女子200公尺混合式，她游出2分08秒88，獲得銀牌。

根據《每日新聞》報導，未能達成賽前預期的奪金目標，大橋悠依當下落淚，並表示連續征戰讓她有些疲憊。大橋悠依在本屆亞運獲得1金2銀。

南韓24歲女將金瑞英（音譯，中）摘金，日本女將大橋悠依奪銀（右）。（歐新社）

南韓24歲女將金瑞英（音譯）。（歐新社）

日本女將大橋悠依賽後落淚。（美聯社）

日本女將大橋悠依賽後落淚。（歐新社）

日本女將大橋悠依在女子200公尺混合式項目奪銀。（法新社）

相關關鍵字： 亞運 2018雅加達亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.