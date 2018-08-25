亞運棒球》南韓怪投特別多 台灣也有秘密武器

側投蔡偉凡憑藉出手點特別和球路尾勁不俗，在最後一刻遞補王維中進國家隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台灣隊陣中有個很特別的選手，用上肩投球沒威力，用2分之1出手點丟球才夠勁，他就是25歲側投蔡偉凡，雖然名氣不響亮，但憑藉出手點特別和球路尾勁不俗，在最後一刻遞補王維中進國家隊。

蔡偉凡出生於基隆，在當地五堵少棒、百福青少棒打球，高中來到青棒名門平鎮，擔任投手的他，前兩年幾乎完全沒有出賽機會，直到高三才破繭而出。

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蔡偉凡說，原本他用上肩投球，最快球速不到130公里，有一次好玩，用側投「玩玩看」，結果球速竟然丟到137公里，後來在廖于誠的指導下，投球技術突飛猛進，高三才慢慢投出成績來，上場機會增加。

升上國體大蔡偉凡曾因肩傷休息很長一段時間，後來復出表現穩定，實戰最快球速，首次入選國家隊是2015年光州世大運，隔年進台電效力至今，不曾報名中職選秀。

昨天亞運官方練球，南韓和台灣先後赴雅加達國際棒球場練球，換場時兩隊選手擦肩而過。蔡偉凡表示，南韓有很多很棒的側投，是他學習的對象，例如他常會上網看林起映的投球影片，從中學習優點。

林起映是亞運南韓投手一員，去年亞冠賽對台灣隊先發7局無失分，本季在韓職拿下7勝8敗、防禦率5.62、被打擊率3成24。

南韓「盛產」側投和下勾投手已不是新聞，「怪投」特別多，例如去年經典賽的林昌勇、禹奎珉、沈昌珉，今年亞運的林起映、朴治國、朴鐘勳，其中朴鐘勳是下勾投手，本季先發已拿下10勝。

除了蔡偉凡，亞運台灣陣中另一位側投是吳昇峰，出手點略高於蔡偉凡，吳昇峰說，原本他是上肩投法，大四因肩傷改側投至今。

側投吳昇峰。（資料照，記者陳志曲攝）