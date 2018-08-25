MLB》本季太悲情只拿8勝 德葛隆：很想拿塞揚獎

大都會塞揚獎熱門人選德葛隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟的防禦率王德葛隆（Jacob deGrom）強勢挑戰國聯塞揚王座。在受訪時被問到是否會想要獲得此殊榮，他笑了笑、深呼吸一口氣說，「我不會說謊的，我當然想要。」

「這是你作為一名投手可以獲得的終極大獎。」德葛隆說。「你會想成為最棒的選手，會想要贏。我保證，你問每一個球員是否都會想成為最好的棒球員，他們都會回答是的。贏得這獎項的人就會被認為是年度最強的投手，這就是我們努力的目標，成就卓越。」

請繼續往下閱讀...

德葛隆：「如果你是最好的選手，那麼你就會幫助球隊獲勝。這就是我的方式。我會在場上把事情做到最好。如果我是這樣做的，那就會對球隊有利，讓我們贏得勝利。」

德葛隆也表示，現在先發投手所投的局數跟以前比變少了，後援投手的工作量變多。勝投對於塞揚獎的意義並沒那麼重大。「不過我還是會想要拿下更多的勝投。」德葛隆說道。

不過就算這麼說，他還是知道在投票時勝投數會對他不利。目前德葛隆僅僅只有8勝，反觀另外兩名國聯塞揚熱門人諾拉（Aaron Nola）和薛哲（Max Scherzer）都至少拿了15勝。「我有更優秀的防禦率，而薛哲有更多的三振和更低的被上壘率。一切都很接近，所以人們會將勝投納入參考。」德葛隆說道。



今年德葛隆投174局，送出214次三振，防禦率是全大聯盟最低的1.71。而薛哲、諾拉的自責分率則為2.13。不論是誰都有各自的擁護者。