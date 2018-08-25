MLB》兩隊26安大亂鬥 紅雀客場揚威擊敗洛磯（影音）

麥克拉斯擊出全壘打與隊友慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導］同為外卡榜上的強烈競爭者的紅雀與洛磯今天展開三連戰，靠著較優異的適時發揮之下，紅雀以7：5擊敗洛磯隊，為系列賽首開紅盤。

雙方先發投手本場表現都不理想，紅雀的勝投王麥克拉斯（Miles Mikolas）投不滿5局被打出12支安打，丟掉5分有4分自責分；而洛磯隊的山薩泰拉（Antonio Senzatela）也在第五局被打退場，投4.1局被打10支安打丟掉7分。兩個人都被敲了2支全壘打。洛磯明星球員艾倫納多（Nolan Arenado）今天敲出本季第31轟。

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這場比賽雙方的分水嶺在得點圈有人時的攻勢，紅雀在10次得點圈有人的機會打出3支安打，反觀落磯隊則在12次機會中只出現1支安打。全場留下多達13個殘壘，打線串連不順。其中洛磯在第一、二、三、六、八、九局時壘上都曾至少有兩名跑者，但該局都未得到任何一分。

紅雀隊的第一個大局發生在第二局，菜鳥歐尼爾（Tyler O'Neill）和投手麥克拉斯都擊出全壘打，單局拿下4分。而第五局再靠著4支安打和高飛犧牲打再拿下3分奠定勝果。

值得一提的是洛磯隊老將哈勒戴（Matt Holliday）今天上場代打敲安。這是自2008年以來哈勒戴再次以洛磯隊球員的身分擊出安打。巧合的是這場比賽的對手正好是哈勒戴在2009年起效力了7季半的紅雀隊。哈勒戴自從休賽季自由市場開市以來就一直發人問津，一直到七月底才由洛磯隊簽下。

這場比賽之前雙方間僅有半場勝差，兩隊在近10場戰績都是相當優異的8勝2負。目前紅雀隊仍保有外卡榜的領先，不過各隊勝差都非常的小，誰能挺進季後賽戰場仍有相當大的變數。