亞運網球》詹家姊妹攻頂失利 女雙逆轉不成屈居銀牌

詹家姊妹女雙摘下銀牌。（中華奧會提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運網球賽事，台灣頭號種子詹詠然／詹皓晴歷經「超級搶10」失利，2：6 、6：1、9：11惜敗給左右開弓的中國第2種子楊釗煊／徐一璠，3連勝止步屈居銀牌，加上先前「小鋼砲」梁恩碩拿下睽偉60年的女單銅牌，我國網將本屆僅獲1銀1銅，較上屆仁川（仍有男、女團體賽）1金3銀1銅的成績退步。

今日中午女雙決戰，形成台海兩大種子之爭，楊釗煊還是詹皓晴職業賽固定搭檔，雙方人馬勢均力敵、非常熟悉彼此打法。大小詹開賽熱機稍慢，第5、7局連遭破發，首盤拱手讓人。次盤輪到雙詹發動反撲，接連破發3：0開局，重挫對手士氣，順勢拉開差距扳回一城。

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戰線拉入決勝搶10，詹家姊妹從2：4落後追成5：5，一路拉鋸至7：7時，大詹網前截擊超前、小詹發球得分，好不容易取得9：7聽牌，卻又錯失2個金牌點，反遭中國對手倒趕4分，最終無緣逆轉，也錯失我國史上第2面女雙金牌。

詹家姊妹在決勝搶10遭到逆轉。（中華奧會提供）



詹家姊妹女雙屈居銀牌。（路透）



詹家姊妹惜敗給中國第2種子楊釗煊／徐一璠。（中華奧會提供）



詹家姊妹賽後跟對手握手。（路透）



詹家姊妹錯失我國史上第2面女雙金牌。（中華奧會提供）



詹家姊妹女雙獲得銀牌。（中華奧會提供）