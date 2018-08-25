MLB》艾倫又鬧事 四球挨兩轟被皇家再見（影音）

皇家多齊爾擊出再見轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯中區的霸主印地安人與墊底的皇家展開強弱大對決三連戰。整場多數時間處於落後的印地安人雖在八局上半逆轉戰局，但守護神艾倫（Cody Allen）一上場就被打出2支全壘打，讓皇家隊以5：4笑著說再見。

印地安人先發投手克萊文傑（Mike Clevinger）一局下半一個人都還沒解決就被皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）擊出三分砲，但跟著後援投手群一直到艾倫上場前都沒掉任何一分。這場他繳出6局送出8次三振，只掉3分的優質先發。

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本季才加入印地安人的阿隆索（Yonder Alonso）表現優異，單場雙響砲3分打點，第八局時擊出關鍵的兩分砲幫助印地安人取得短暫的領先，讓皇家隊的茂爾（Brandon Maurer）苦吞救援失敗。

不過這份喜悅沒有持續太久，整年狀況起伏不定的印地安人終結者艾倫僅投了4球，就被皇家的歐赫恩（Ryan O'Hearn）多齊爾（Hunter Dozier）背靠背擊出全壘打，在一瞬間葬送掉印地安人的勝利。這是艾倫本季第4次救援失敗，賽後自責分率也上升到4.50。對比艾倫從2013年起都未曾擔季自責分率超過3以上，今年已經被敲了11發全壘打，這樣的表現實在讓大家都看跌破眼鏡。

儘管吞下讓人傻眼的敗仗，印地安人仍以73勝55敗、以12場的勝差在分區遙遙領先第二名的雙城，幾乎是確定打進季後賽。