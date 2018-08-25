NBA》身披綠衣卻是紫金粉絲 塔圖姆：我愛老大

塞爾提克前鋒塔圖姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管現在是塞爾提克的新星前鋒，塔圖姆（Jayson Tatum）卻在受訪中表示，他過去並不喜歡塞爾提克。

塔圖姆：「我以前很討厭塞爾提克隊。因為我是布萊恩（Kobe Bryant）的大粉絲。」

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「當我還是4、5歲時，我媽媽總會問我，長大想變成誰。」塔圖姆說道，「我總說：『我想當Kobe。』，她就會問說：『你想打進NBA嗎？』，而我會回答說：『不，我就只想當Kobe。Kobe是我最喜歡的球員。我有他所有的海報和球衣，Kobe就是我的偶像。」

而布萊恩也曾多次表示對塔圖姆的欣賞，不但向媒體質疑為何湖人不在去年的選秀會中選下塔圖姆，甚至還在節目上親自分析塔圖姆的比賽。「那是我最喜歡的球員欸！我看了那個影片大概快70次了。」塔圖姆說道。

塔圖姆是去年的選秀探花，塞爾提克本來是手握狀元籤，最後卻跟有探花籤的76人隊進行交易，而塔圖姆最後就在第三順被被塞爾提克選中。

「我總是跟安吉（Danny Ainge）開玩笑，他欠了我一堆錢，他應該要用狀元籤選我的，我本來可以拿到更多的薪水。」

「不過現在我愛的是波士頓。」塔圖姆說道。