亞運》南韓好手放話當黑馬 向俊賢無畏晉級跳高決賽

向俊賢以2公尺15晉級決賽。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／台北-雅加達電話採訪報導〕雅加達亞運田徑賽事今天展開，台將由跳高選手向俊賢打頭陣，他今天在男子跳高資格賽亮相，分在A組的他，最終以2公尺15晉級決賽，將在後天台灣時間晚上8點爭金。

向俊賢上屆仁川亞運相當挫折，當時他在資格賽高度2公尺10，以三跳失敗結束，連成績都沒有就遭到淘汰，本屆捲土重來，資格賽又要從2公尺10跳起，他第一跳失敗，賽後坦言，「又是那個高度，心裡非常緊張，第一跳出現失誤，後來調整一下，放鬆去比就好很多了。」2公尺10第二跳成功，2公尺15第一跳成功，順利晉級決賽，27日將有13人在決賽競爭獎牌。

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同組好手有22歲南韓禹相赫，他是去年亞錦賽金牌、也拿過世青金牌，個人最佳來到2公尺30，他賽後向記者表示，自己可能在決賽成為一匹黑馬。

卡達跳高神童巴辛姆因為腳踝扭傷動刀，賽季報銷，擁有2公尺43實力的他原本是金牌最熱門人選，這下變得人人有機會，向俊賢表示，南韓、日本選手狀態都不錯，自己也是有機會拚金。

另外，台灣選手楊隆翔今天在男子400公尺預賽跑出47秒49，順利晉級晚間的準決賽。

楊隆翔在男子400公尺預賽跑出47秒49，順利晉級準決賽。（記者林正堃攝）