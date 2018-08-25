亞運羽球》球后出征！戴資穎直落二過關 晉級女單8強

戴資穎直落二過關。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣代表團在本屆雅加達巨港亞運進帳6金，我金牌熱門人選世界羽球球后戴資穎今日在女單16強上陣，小戴以21：9、21：14擊敗香港張雁宜，明日將力拚連兩屆在亞運晉級4強。

戴資穎在上屆仁川亞運女單鍍銅，本屆挾著球后氣勢前來，被外界看作奪金熱門，而小戴這次榮膺頭號種子，因此首輪32強輪空，首戰對手是世界排名21的香港張雁宜，兩人生涯對戰5次小戴全勝。此外，雅加達GBK羽球館堪稱「魔鬼主場」，凌亂風向及地主球迷的加油聲都是小戴要注意的地方。

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戴資穎過去對戰張雁宜有3度打至末局，這次小戴開賽就來波連取9分攻勢，首局便毫無意外先馳得點。次局，張雁宜狀況雖有好轉，且一度追到11：11平手，但小戴仍是技高一籌，不停利用犀利的手法，搞得對手疲於奔命，最終就以直落二將8強門票收下。

戴資穎8強將對上去年世錦賽金牌日本奧原希望及中國名將何冰嬌之間的勝方。其中何冰嬌在今年世錦賽8強，曾經擊敗小戴。

戴資穎女單16強首戰對香港張雁宜。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎晉八。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎直落二過關。（特派記者陳志曲攝）

教練幫戴資穎冰敷。（特派記者陳志曲攝）