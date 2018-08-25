中職Live》朱育賢首局敲兩分砲 桃猿4：2悍將

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 4 0 0 4 5 0 悍將 0 1 2 4 0

第四局

第三局

3上，桃猿三上三下。

3下，于孟馗獲保送上壘，陳品捷敲安，下一棒王正棠擊出滾地球，往二壘跑得跑者遭封殺，林哲瑄擊出滾地球帶有1分打點，富邦再追回1分，2：4落後桃猿

第二局

2上，藍寅倫兩人出局後敲安，下一棒林智平擊出滾地球遭刺殺。

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2下，蔣智賢敲安站上二壘，靠著投手暴投直闖本壘得分，富邦追回一分。

第一局

1上，王柏融在兩人出局後敲安開啟攻勢，郭嚴文敲安帶打點，朱育賢轟兩分砲，桃猿4：0領先悍將

1下，悍將三上三下