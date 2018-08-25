中職Live》朱育賢首局敲兩分砲 桃猿4：2悍將

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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桃猿
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4
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0
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0
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4
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5
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0
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悍將
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0
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1
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2
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4
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0
第四局
第三局
3上，桃猿三上三下。
3下，于孟馗獲保送上壘，陳品捷敲安，下一棒王正棠擊出滾地球，往二壘跑得跑者遭封殺，林哲瑄擊出滾地球帶有1分打點，富邦再追回1分，2：4落後桃猿
第二局
2上，藍寅倫兩人出局後敲安，下一棒林智平擊出滾地球遭刺殺。
請繼續往下閱讀...
2下，蔣智賢敲安站上二壘，靠著投手暴投直闖本壘得分，富邦追回一分。
第一局
1上，王柏融在兩人出局後敲安開啟攻勢，郭嚴文敲安帶打點，朱育賢轟兩分砲，桃猿4：0領先悍將
1下，悍將三上三下
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Lamigo桃猿
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棒次
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富邦悍將
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藍寅倫 LF
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1
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陳品捷 LF
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林智平 3B
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2
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王正棠 2B
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王柏融 CF
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3
|
林哲瑄 CF
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林泓育 DH
|
4
|
蔣智賢 3B
|
郭嚴文 2B
|
5
|
林益全 1B
|
朱育賢 1B
|
6
|
范國宸 1B
|
郭永維 SS
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7
|
高孝儀 RF
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劉時豪 C
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8
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方克偉 C
|
詹智堯 RF
|
9
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于孟馗 SS
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克恩三世
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先發投手
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黃亦志