日職Live》陳冠宇度過失分危機 歐力士0：0羅德

2018/08/25 17:35

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

歐力士

0

 0 0 1 0

羅德

0

 0 0 2 0

第三局

第二局

陳冠宇面對首名打者吉田正尚將他保送上壘，隨後遭羅梅洛擊出安打，一、二壘有跑者。接著安達了一擊出右外野飛球出局，跑者進佔一、三壘。隨後陳冠宇讓T岡田擊出內野小飛球出局。隨後再讓大城滉二擊出內野飛球，解決失分危機。

井上晴哉安打上壘，角中勝也擊出界外飛球出局，鈴木大地飛球出局，田村龍弘四壞保送上壘，根元俊一內野滾地出局。

第一局

陳冠宇讓首名打者武田擊出滾地出局，隨後讓福田周平擊出中外野飛球出局，接著面對馬雷羅讓他擊出右外野飛球，三上三下。

歐力士

守位

棒次

羅德

守位

武田 健吾

CF

1

岡 大海

CF

福田 周平

2B

2

藤岡 裕大

SS

馬雷羅

1B

3

中村 奨吾

2B

吉田 正尚

RF

4

井上 晴哉

1B

羅梅洛

DH

5

角中 勝也

DH

安達 了一

SS

6

鈴木 大地

3B

Ｔ－岡田

 LF 7 田村 龍弘 C
大城 滉二

3B

8

根元 俊一

LF

若月 健矢

C

9

平沢 大河

RF

羅奇

先發

陳冠宇

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