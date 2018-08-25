日職Live》陳冠宇度過失分危機 歐力士0：0羅德

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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歐力士
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0
|0
|0
|1
|0
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羅德
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0
|0
|0
|2
|0
第三局
第二局
陳冠宇面對首名打者吉田正尚將他保送上壘，隨後遭羅梅洛擊出安打，一、二壘有跑者。接著安達了一擊出右外野飛球出局，跑者進佔一、三壘。隨後陳冠宇讓T岡田擊出內野小飛球出局。隨後再讓大城滉二擊出內野飛球，解決失分危機。
請繼續往下閱讀...
井上晴哉安打上壘，角中勝也擊出界外飛球出局，鈴木大地飛球出局，田村龍弘四壞保送上壘，根元俊一內野滾地出局。
第一局
陳冠宇讓首名打者武田擊出滾地出局，隨後讓福田周平擊出中外野飛球出局，接著面對馬雷羅讓他擊出右外野飛球，三上三下。
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歐力士
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守位
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棒次
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羅德
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守位
|
武田 健吾
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CF
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1
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岡 大海
|
CF
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福田 周平
|
2B
|
2
|
藤岡 裕大
|
SS
|
馬雷羅
|
1B
|
3
|
中村 奨吾
|
2B
|
吉田 正尚
|
RF
|
4
|
井上 晴哉
|
1B
|
羅梅洛
|
DH
|
5
|
角中 勝也
|
DH
|
安達 了一
|
SS
|
6
|
鈴木 大地
|
3B
|
Ｔ－岡田
|LF
|7
|田村 龍弘
|C
|大城 滉二
|
3B
|
8
|
根元 俊一
|
LF
|
若月 健矢
|
C
|
9
|
平沢 大河
|
RF
|
羅奇
|
先發
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陳冠宇