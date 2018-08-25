日職Live》陳冠宇度過失分危機 歐力士0：0羅德

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 歐力士 0 0 0 1 0 羅德 0 0 0 2 0

第三局

第二局

陳冠宇面對首名打者吉田正尚將他保送上壘，隨後遭羅梅洛擊出安打，一、二壘有跑者。接著安達了一擊出右外野飛球出局，跑者進佔一、三壘。隨後陳冠宇讓T岡田擊出內野小飛球出局。隨後再讓大城滉二擊出內野飛球，解決失分危機。

請繼續往下閱讀...

井上晴哉安打上壘，角中勝也擊出界外飛球出局，鈴木大地飛球出局，田村龍弘四壞保送上壘，根元俊一內野滾地出局。

第一局

陳冠宇讓首名打者武田擊出滾地出局，隨後讓福田周平擊出中外野飛球出局，接著面對馬雷羅讓他擊出右外野飛球，三上三下。