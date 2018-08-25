棒球》職棒工會理事長周思齊訪體發會 盼拿下東京奧運資格

周思齊（右）致贈三響砲紀念球棒給余政憲。（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］中華職棒球員工會理事長周思齊向行政院體發會請益，建議工會加入政府、職棒聯盟及棒球協會會談，於東京奧運資格賽搶下門票。

周思齊為中信兄弟隊球星，週五24日起於南台灣雨勢不斷之際，拜會體發會副召集人暨棒球協會副理事長余政憲，周為高苑工商校友，曾任高苑青棒隊OB會長，與昔日長官、高苑董事長余政憲相談甚歡，共識認為需搶下奧運門票，而國際重大賽事討論僅體育署、職棒聯盟與棒協「三方會談」，應加入職棒工會。

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周思齊說，建構工會、政府、職棒聯盟及棒球協會「四方會談」，可傳達球員意見，凸顯政府改革體育決心、推展政策並攜手共創東京奧運佳績。

余政憲承諾協助，並強調需拿下東京奧運資格，這次印尼亞運包機載運國手，派台灣廚師隨行為國手烹煮家鄉菜，激勵士氣值得參考，棒協理事長辜仲諒在亞運結束後，將儘速與職棒聯盟、體育署討論東京奧運棒球賽總教練人選等事項。

中華職棒工會有216名球員加入，97%現役球員為會員，周思齊強調團結力強，將進行團體協約，保障球員權益。

周思齊並以個人名義發放獎學金給高苑工商學生球員，校長黃志華及榮譽校友會長、中信兄弟隊員許基宏母親張懿文當面致謝。

（右起）黃志華、周思齊、余政憲、張懿文強調需搶下奧運門票。（記者黃旭磊攝）