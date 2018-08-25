中職》郭泓志手傷下二軍 倪福德下週恢復投球

郭泓志因手傷下二軍。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕富邦悍將傷了終結者倪福德後，牛棚又傳傷兵，郭泓志因左手發炎，今天被降二軍休養，總教練陳連宏表示：「今天到球場時，防護員報告郭泓志手不舒服，預定先休10天。」

倪福德23日在場上挨強襲球，掛傷號後，原本由郭泓志、林羿豪等人把關最後一局，目前則以賴鴻誠、林羿豪為主，就看誰狀況好；只不過陣中多人感冒，林羿豪也「中鏢」，賽前都戴著口罩。

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好消息是，原本預期缺陣7至10天的倪福德，歸隊時間可望提前，陳連宏說，防護員昨評估不用休那麼久，下週可以開始投球練習，再評估何時重回場上。

倪福德包紮著依然發炎腫脹的左手，目前還無法彎曲，仍要每天觀察狀況，也得先等傷勢消腫，才能進行下一步。

悍將今將洋投布魯斯除役，註冊新洋將喬登，並把郭泓志、林威廷降下二軍，拉上吳世豪、張竣龍補強牛棚，而日前因大腿拉傷下二軍的野手胡金龍，也回到一軍。

另外，投手陳鴻文、陳仕朋也已隨隊，陳連宏表示，因南部大雨影響二軍賽事進行，也無法進牛棚練投，先拉陳鴻文等人上來投球練習，預定下週二投Live BP，再視天氣狀況回二軍比賽，趕緊調整狀況。

倪福德（中）日前因強襲球導至左手腫脹。（資料照，記者王藝菘攝）