亞運棒球台灣戰南韓、陳偉殷、郭俊麟先發登板 今日賽事預告與轉播

詹子賢與申皓瑋。（特派記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

亞運持續進行，晚間7點30分萬眾矚目的棒球台韓戰登場，本屆南韓隊打擊星光閃閃，包括曾上過大聯盟的朴炳鎬、金賢洙、黃載均，以及「安打製造機」孫兒葉與名將李鍾範之子、暫居聯盟打擊王的李政厚等人，台灣投手群們必須更加謹慎面對。台灣隊則由中信兄弟球星詹子賢擔綱中心打線，球迷們一起打開電視為台灣健兒加油！

羽球部分，球后戴資穎與台灣一哥周天成都將在下午2點出賽，球迷們記得鎖定轉播。田徑方面，「台灣最速男」楊俊瀚也將在晚間7點45分於男子100M複賽登場。另外女籃、舉重、射箭、空手道也都有轉播，請球迷們不要錯過囉！

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大聯盟例行賽，早上七點陳偉殷將在主場先發迎戰勇士隊，陳偉殷本季在主場表現神勇，本季4勝中有3勝是在主場拿下，且防禦率僅有2.05，被打擊率更是低到只有0.194，不過要特別提防勇士新秀阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），8月還沒結束就轟出10發全壘打的他，近況相當火燙。今天殷仔能否在主場順利收下第5勝呢？

日職方面，旅日台將郭俊麟睽違超過1年重返一軍，將要在中午12點出戰軟銀，郭俊麟復出戰的表現值得球迷們關注。另外，下午1點還有阪神迎戰巨人的比賽，陽岱鋼的百轟今天能否達成呢？球迷們不要錯過台將們的精彩表現！

中職今日兩地開打，澄清湖球場由統一獅隊出戰中信兄弟。獅隊派出投手三冠王羅里奇掛帥先發，象隊則由紐維拉主投，下半季目前分居一、二名的兩支球隊都要力拚龍頭寶座。另一地新莊球場由富邦悍將挑戰Lamigo桃猿隊，喜愛中職的球迷們，記得準時收看囉！

亞運

空手道 10:00 女子55公斤級16強 公視3台、愛爾達體育3台

女籃 11:00 台灣@蒙古 緯來體育

田徑 12:00 男子400M跨欄預賽 愛爾達體育1台

射箭 13:25 複合弓女子團體8強 公視3台

羽球 14:00 男子單打8強、女子單打8強、男子雙打8強 公視、愛爾達體育1台

舉重 15:00 女子75公斤級決賽 緯來體育、愛爾達體育3台

田徑 19:30 女子鉛球決賽、男子100M複賽 緯來育樂、公視3台、愛爾達體育1台

棒球 19:30 台灣@南韓 緯來體育、公視、愛爾達體育3台

MLB例行賽

07:00 勇士@馬林魚 民視、FOX體育、FOX體育3台

NPB例行賽

12:00 西武@軟銀 FOX體育



12:55 阪神@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台

CPBL例行賽

17:05 統一@兄弟 緯來綜合台、愛爾達體育2台

17:05 桃猿@富邦 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS PRIME、愛爾達體育1台（D-Live）