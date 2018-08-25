亞運男籃》台灣隊扳倒卡達黑巨人 3連勝晉8強

劉錚拉桿上籃得分。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運男籃賽事，台灣隊以小搏大，上半場嚴防強攻壓制卡達軍團，決勝期又擋住黑白長人粗暴逆襲，最終83：70笑納3連勝，預賽C組第1晉級8強，將與敘利亞爭奪4強門票。

面對擁有美國、波士尼亞等多名歸化悍將的卡達，純本土的台灣男籃雖然身材吃虧，傍晚出擊以快制高，內線嚴防壓制長人破壞力，再頻頻反快攻突襲，16：6開局後，射手簡浩施展外線冷箭，飆進壓哨3分首節24：13開局。次節台灣攻勢熄火，又擋不卡達內外夾擊，雙方差距不斷縮小，上半場僅以39：35領先。

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易籃再戰，曾被NBA灰狼隊看上的34歲老將恩貢伯（Tanguy Ngombo）發威，又切又傳率領卡達反撲追至48：49；反觀台灣隊失誤偏高且籃板失守，僅靠零星3分砲火回擊，第3節結束形成52平手。決勝第4節雙方肢體碰撞激烈，劉錚一度與對方發生口角，卡達靠著阿布迪（Khalid Abdi）3分彈超前，不過戰情吃緊時，胡瓏貿、周儀翔、陳盈駿接連破網，雙方拉鋸至最後2分鐘，加上劉錚挺身而出，連續切入外加罰球包辦關鍵5分，助台灣75：69再度拉開差距。

只不過，最後1分08秒胡瓏貿籃底倒地後，又與卡達球員發生拉扯衝突，險些引爆群架風波，結果雙雙被裁判驅逐出場，最終台灣通過對方犯規戰術考驗，穩健罰球力保不敗金身。

周儀翔切入籃下候傳球給外圍射手。（特派記者林正堃攝）