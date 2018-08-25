亞運男籃》賽末爆衝突幸未擴大 陳盈駿：我們要保護自己人

台灣賽末與卡達爆發肢體衝突，胡瓏貿被驅逐出場。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運男籃賽事，台灣隊83：70扳倒卡達長人，3連勝相隔12年重返8強，不過賽末雙方卻爆發肢體衝突，卡達拉辛（Moustafa Lashin） 、胡瓏貿相互拉扯都被驅逐出場。賽後陳盈駿表示，這其實是比賽一部份，球員當然要保護自己，全隊也相互力挺，「卡達球員動作非常粗暴，加上當時雙方情緒都很高亢，才會發生這種狀況，還好沒影響勝負。」

終場前1分08秒，胡瓏貿抓下籃板球後倒地出界，但裁判沒吹犯規，此時拉辛低身拿球，卻與胡瓏貿發生嚴重拉扯，雙方人馬一擁而上，還好彼此克制拉開當事人，沒引發更難以收拾的群毆風波。其實這兩人先前就在籃底卡位時激烈對抗，拉辛第4節初與胡瓏貿碰撞倒地，還刻意拉了準備起身的胡瓏貿，而先被裁判吹了一次違反運動道德犯規。

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陳盈駿表示，球員當然要保護自己，全隊也相互力挺。（特派記者林正堃攝）

台灣當家主控陳盈駿表現沉穩，此役繳出20分、5籃板、5助攻，他認為能全勝晉級前8，確實值得開心，但接下來勢必還有更多硬仗，全隊也得更要小心，臨場得控管好情緒，才能避免類似意外發生。