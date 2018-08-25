台灣國際帆船交流 澳洲水手「湯姆借風」驚艷碧砂漁港

2018台灣國際帆船交流 24日進行「台澳重帆技術交流」。（圖片由主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018台灣國際帆船交流 24日進行「台澳重帆技術交流」，來自澳洲CYCA帆船學院水手和我國國立體大「海堡號」及交通大學「綠豆號」水手同船切磋，以帆會友。綠豆號黃瑞得說，澳洲水手TOM傳授一招「湯姆借風」，也就是讓帆布前三分之一處吃風，可獲得最大的動力，讓他獲益良多，直呼不虛此行。

黃瑞得和他的搭檔康得賢都以OP樂觀型帆船入門，國中畢業後改學420船型，曾經在106年全運會代表家鄉宜蘭獲得銅牌，他們同時也是重型帆船愛好者，雖然推有帆船10年以上經驗，但是他們對風與帆的認知仍在不斷地摸索，昨日TOM一席話，讓他倆茅塞頓開，直呼：用對的方法練習比努力更有成效。就讀臺科大的康得賢表示，湯姆主修空氣力學，對空氣作用力了解深入，加上澳洲是帆船發達國家，技術觀念先進，每位水手都有相當深厚的帆船素養，相當值得國人學習。

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澳洲隊24日同時和海堡號三名船員黃冠傑、江冠毅、朱展慧三名水手同船切磋，但當時風況不佳，技術交流有限。

2018台灣帆船國際交流25日在碧砂漁港外海正式進入重頭戲－基隆嶼繞島賽，賽前主辦單位提供J80帆船，讓賓主雙方先禮後兵，進行技術交流，因為與賽11艘船隻僅兩艘J80為同型船，其餘均不同船型，還必須設計合理的差點讓分制，才能使比賽更趨公平。