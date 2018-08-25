亞運棒球》台韓大戰先發打線出爐 林承飛打第9棒

台灣公布先發打線。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運棒球項目，明天晚上7點半台灣對南韓之戰在GBK棒球場進行，雙方都不公布先發投手，台灣則在稍早官方練球結束後，正式公布先發打線。

由於這次南韓推出全職業明星陣容應戰，一般預料，台灣勝算並不高，對此，台灣總教練許順益說，「對上南韓，我們沒有壓力，畢竟對方是"鑲金"的，我們也知道自己的實力在哪裡，希望選手在壓力下能正常發揮。」他也希望明天能打出一場好球賽，即使輸球，比分也不要差太多。

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對於明天先發打線，許順益解釋，棒球運動攻在前、守在後，所以盡量找打擊狀況好的打者排進打線，不會只是看帳面上數據，而是實際看選手狀況。對韓有無策略?許順益說，他特別提醒打者，面對南韓投手盡量不要等到兩好球以後再出棒，要在對方投手搶好球時積極作攻擊。

台灣左投王玉譜從台灣搭機抵達印尼雅加達之前，身體就不舒服導致腸胃不適，昨天缺席官方練球，今天練球依舊沒有現身，許順益說，王玉譜身體無大礙，只是防護員建議在隊本部多休息一天，出賽應該沒有問題。

林承飛打第9棒。（資料照，記者黃耀徵攝）

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