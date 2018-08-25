亞運棒球》赴美情蒐近兩個月 台灣球員認為中國不好惹

背號30號為中國打者褚夫佳。（資料照，法新社）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台韓大戰明天晚上7點半開打，這場比賽受到許多球迷關注，事實上，進入第二階段賽事台灣應該會和中國正面遭遇，這場比賽也很重要，特別是兩岸大戰，台灣有輸不得的壓力。

5月中旬亞運中國隊球員，直接加入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊打比賽，近程目標希望亞運打出佳績，遠程目標盼打進2020年東京奧運，據悉，台灣隊方面早有情蒐小組赴美觀看Texas Airhogs隊比賽近兩個月，做足情蒐資料功課。

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今年亞運中國24名球員，除了效力美職海盜新人聯盟的宮海成之外，其他23人都直接加入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊打比賽，12名投手當中，包括鄭超群、楊燕勇、劉宇、甘泉、宮海成、逯宇松和孟偉強等7投都是去年經典賽班底。

另外，中國隊13名野手，包括捕手李寧、孟偉強，內野手褚夫佳、杜曉磊，外野手楊順意、陸振洪、那闖為去年經典賽成員，這批經驗豐富的球員，應該就是亞運中國隊主力。

台灣派出情蒐小組赴美近兩個月，近期台灣隊教練、選手都已拿到並看過中國隊相關情蒐資料，不少球員透露，中國球員實力滿不錯的，會是相當難纏的對手。

被日本譽為「中國版大谷翔平」、投打兼修還能蹲捕的孟偉強。（資料照，法新社）