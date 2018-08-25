亞運男籃》洋教頭帕克力挺胡瓏貿 無懼衝突捍衛勝利

台灣隊教練帕克（中蹲下者）。（圖片取自官網）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運男籃賽事，台灣隊83：70扳倒卡達，胡瓏貿因與拉辛（Moustafa Lashin） 爆發肢體衝突都被驅逐出場，對此外籍教頭帕克出面力挺子弟兵，「我不會怪他，這代表我們非常團結，也懂得保護隊友捍衛勝利。」

雖然少了「新台灣人」戴維斯守護禁區，兩公尺長人林郅為又背傷休兵，台灣男籃仍連爆冷門，預賽3戰全勝，睽違12年重返亞運8強，連陳盈駿賽後都信心滿滿宣告：「我們會替台灣籃球創造歷史！」只要27日擊敗同樣人高馬大的敘利亞，還將史上首次勇闖4強，「不管面對多麼高大對手，我們會全力搶勝。」

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台灣賽末與卡達發生衝突。（圖片取自官網）

帕克也透露，林郅為賽前試著熱身，卻還是沒法上場，陣容只能越打越小，連射手簡浩都要打到4號位置，因此「爛仗王」胡瓏貿場上所做的這些犠牲，包括與對方發生衝突，其實都是不得已的「必要之惡」，「士氣非常重要，我始終相信，只要我們有人倒下，絕對會有人頂上。」帕克強調，即使敘利亞陣中有218公分長人，全隊毫不畏懼，仍會利用轉換快攻的速度戰來放一搏，繼續抱持著正面積極態度拚戰到底。