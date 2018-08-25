亞運籃球》三對三男女單日全勝 皆分組第二晉級八強

羅培甄拿下全場最高的9分。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣籃球男子3對3今天再度一日兩戰，第一場對上孟加拉以21：8獲勝，第二場以21：7擊敗吉爾吉斯，目前以3勝1敗在B組排名第二，僅次於四戰全勝的韓國隊。女子組今天以21：10擊敗蒙古，目前2勝1敗排名B組第二。

男子組第一場對孟加拉的比賽，台灣開賽就早早取得領先，比賽時間剩下7分17秒時就拉開7：0的7分差，之後就幾乎沒有低於6分差過，終場以21：8取得勝利朱雲豪拿下7分、簡祐哲4分、曾祥鈞5分、周暐宸5分，四人得分都非常平均。

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第二場對上吉爾吉斯，雙方開賽1分20秒就不斷有攻勢，台灣以4：2領先，隨後打出一波5比0的小高潮，之後在比賽時間剩下3分50秒時將比分拉到10分差，最後就一直保持著接進10分的領先，以21：7擊敗對手。這場最高分為周暐宸，他拿下7分、朱雲豪5分、簡祐哲4分、曾祥鈞5分。

女子組對上蒙古開賽就以3：0給對方下馬威，不過後來蒙古追到馬上追到2：3一分差，雙方隨後不斷拉鋸，到比賽時間剩下3分33秒時，台灣僅以12：9些微領先3分，但最後關頭林蝶拿下5分拉開差距，以21：10帶走勝利。羅培甄拿下9分最高，隨後是林蝶的8分。

目前台灣男籃3對3以3勝1敗排在B組第二，僅次於今天同樣兩戰全勝的韓國隊，目前韓國以4勝0敗排在分組第一。台灣女籃3對3以2勝1敗排名B組第二，僅次於日本的3勝0敗。