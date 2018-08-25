中職》轟3分砲奪MVP 神全喊幸運：被風吹的

林益全擊出三分全壘打，回休息區與隊友擊掌慶賀。（記者簡榮豐攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕今晚1局上遭桃猿猛攻4分後，悍將拚命追趕，5局下靠新秀王正棠適時安打、隊長林哲瑄高飛犧牲打追平，「神全」林益全追加3分砲致勝，領軍以9：7贏球，神全也獲選為單場MVP。

在平手時上場打擊，林益全與猿隊先發投手克恩三世纏鬥6球，咬中外角直球轟出右外野全壘打牆。他表示，當下只想著要掌握機會，幫助球隊順利超前，也希望能穩定投手的心情和自信。

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「其實我覺得這球有點幸運，應該是被風吹的啦！」林益全透露，原本只希望打出去別被接殺，不知道會剛好過牆，「那時候纏鬥滿多顆，克恩三世都用變化球，心想應該會來顆直球，他剛好丟進來，我剛好有掌握到。」

林益全過去單季最少全壘打是2010、2011年的8轟，僅這2年未達雙位數，今年長打火力銳減，今晚才推進到8轟，且是本季對猿首轟，但有3轟集中在8月。

對於全壘打產量，林益全不擔心，他說，因季前調整訓練方式，做了許多改變，開季並未設定全壘打目標，也不敢想會有什麼爆炸性成績，就照自己感覺順順打。

悍將先發投手黃亦志首局就掉4分，但立刻回穩止血，最終以6局挨7安、失4分，收下本季第3勝。總教練陳連宏指出，黃亦志首局遭遇亂流後，自己馬上穩住陣腳，慢慢調整，內容也投得越來越好。

林益全轟三分砲。（記者簡榮豐攝）

富邦悍將林益全獲單場MVP，帶著兒子領獎。（記者簡榮豐攝）

富邦悍將林益全獲單場MVP，抱著兒子。（記者簡榮豐攝）

富邦悍將林益全獲單場MVP，送簽名球給觀眾。（記者簡榮豐攝）

黃亦志以6局挨7安、失4分，收下本季第3勝（記者簡榮豐攝）