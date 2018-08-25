亞運棒球》官方比賽用球BR-100 台韓投手怎麼看？

台灣隊投手群試踩投手丘。（記者特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台韓大戰明天晚上7點30分開打，官方比賽用球廠牌型號為「BRETT BR-100」，和中職「華櫻990」不同。

台灣左投林政賢今天進牛棚練投30球，準備後天對香港先發，他認為「BRETT BR-100」的球不太好丟，感覺不到突出的縫線，且縫線間較開、球較硬，和中職用球不太一樣，不過整體適應還OK；詹子賢則說，球的彈性感覺沒中職好。

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南韓左投鄭雨藍今天也進牛棚練投，本季豪取31救援暫居韓職榜首，亞運將扛守護神重擔，他認為官方比賽用球比韓職用球還來得輕，投球須更謹慎，同時他表示，台灣打者攻擊性強、力量大，所以控球很重要。

日本由社會人球隊菁英組隊，教練團透露，對於比賽用球適應完全沒問題。

韓國棒球代表隊投手群試踩投手丘。（特派記者陳志曲攝）

姜建銘（記者特派記者陳志曲攝）

台灣隊積極備戰。（記者特派記者陳志曲攝）

台灣棒球隊隊長林加祐（記者特派記者陳志曲攝）

吳昇峰（記者特派記者陳志曲攝）

亞運棒球場場地問題令人擔憂（記者特派記者陳志曲攝）

台灣投手林政賢（記者特派記者陳志曲攝）

台灣投手林樺慶（記者特派記者陳志曲攝）