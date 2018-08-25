亞運男籃》胡瓏貿球衣快被扯壞 台灣網友轟卡達「超扯」

胡瓏貿和卡達球員發生衝突（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男籃今天以83：70擊敗卡達，預賽3連勝取得分組龍頭晉級，不過，比賽末段卻意外爆發衝突，胡瓏貿遭到驅逐出場，除了總教練帕克和隊友相挺，台灣球迷也紛紛表示支持胡瓏貿，怒轟對手的搶球行為「超扯」！

胡瓏貿此戰無懼人高馬大的卡達球員，在禁區頻頻與對手上演「肉搏戰」，兩方多次碰撞下也逐漸擦出「火花」，第4節中段胡瓏貿就因多次與對手出現拉扯動作鬧得不開心，到了最後1分08秒時，兩方再次引爆衝突。

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當時，胡瓏貿搶下籃板後被拉辛（Moustafa Lashin）推倒，但裁判並未響哨，兩人後來都扭倒在地上，雙方球員也都衝到底線推擠，最後裁判將胡瓏貿與拉辛都趕出場。

此次判決也引來網友熱議，「卡達球員拉了胡瓏貿的球衣，就算是為了搶球權也太不專業」、「球跟人都在界外，不知道卡達球員在搶球幹嘛」、「力挺胡瓏貿」、「打出氣勢，沒有要打架，就是要贏球」。

台灣最終以83：70擊敗卡達，笑納3連勝，預賽C組第1晉級8強，將與敘利亞爭奪4強門票。

胡瓏貿和卡達球員發生衝突，衣服都快被扯爛（特派記者林正堃攝）

胡瓏貿和卡達球員發生衝突，被驅逐出場。（特派記者林正堃攝）