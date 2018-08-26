亞運棒球》為何草皮悲劇、內野沒燈柱? GBK球場大解密

GBK棒球場內野界外區草皮狀況實在不理想。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台韓大戰，今天晚上7點30分在GBK棒球場點燃戰火，屆時當球迷朋友打開電視機收看賽事直播，映入眼簾的是內野界外區一片片白色區塊，而非綠油油草皮，這是為什麼?

原來這是因為幾個月前印尼場方嚴重疏失，標準作業流程為內野界外區草皮底層，應先挖掉紅土，再鋪沙子，最後種植百慕達草，唯有鋪沙，百慕達草才能生長。

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然而，印尼場方竟未挖紅土直接種草，導致草無法生長枯死，等到發現事態嚴重，再想辦法補救已來不及，近期只能緊急鋪沙子應急，讓草繼續生長，但為時已晚，內野界外區有一片片白色區塊，就是沙子的顏色。

印尼棒球風氣不盛，棒球場專業場務人才奇缺，亞洲棒總台灣籍工作人員，今年多次飛到雅加達協助改善GBK棒球場缺失，仍未臻完善，幾天前所進行的亞運棒球資格賽，每場賽前畫一三壘邊線，和投手丘、內野、本壘區域場地整理，也都需要台籍專業人士從旁協助當地工作人員。

更誇張的是，GBK棒球場燈柱全集中在外野，原本內野有兩座燈柱，因經費預算不夠而沒立柱，內野燈柱數目竟然掛零，亮度不足，只好在內野觀眾席上方屋簷架幾盞燈具，作為補救措施，球場燈光照明覆蓋區域不均勻，燈柱高度過低，昨天到場練球的台灣隊球員，對於球場燈光照明設計感到有些無奈。

另外，台灣隊球員反應，GBK棒球場內外野場地不平整，若是接滾地球必須小心不規則彈跳，內野紅土區踩踏感覺會陷下去，場地有不少需要改善的地方；台灣隊總教練許順益覺得，GBK很像天母球場，視野好，兩座球場共同點是「草皮不漂亮、外野沒看台」。

至於亞運另一個比賽場地，新落成的雅加達國際棒球場，距離GBK棒球場約40分鐘車程，台灣並不會到此比賽，而是另一分組日本、中國的比賽球場，日本隊認為，雅加達國際棒球場硬體設施和場地狀況，比GBK棒球場還要好。

GBK棒球場。（資料照，特派記者羅志朋攝）