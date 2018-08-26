亞運棒球》南韓擺出瘋狂四棒海 安致弘是冬盟資優生

2018/08/26 07:43

韓國隊朴炳鎬。（資料照，記者王藝菘攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台韓大戰今晚打響，南韓24人由韓職全明星隊組軍，全隊身價高達台幣3.6億元，星光閃閃，攻擊火力也相當驚人。

南韓預測先發打線，第3到6棒金賢洙、朴炳鎬、金宰煥、安致弘，以及第9棒黃載均，分別是韓職各自所屬球隊LG雙子、耐克森英雄、斗山雄、起亞虎、KT巫師的第4棒，這5門重砲手，本季在韓職合計敲出124轟，火力相當驚人，平均年薪台幣2668萬元。

其中，金賢洙、朴炳鎬和黃載均具大聯盟資歷，黃載均去年還在大聯盟開轟，今年在母隊KT巫師扛第4棒，來到眾星雲集的南韓，即使資歷和成績亮眼，只能「委屈」打第9棒，他也是南韓先發打線唯一打擊率低於三成的打者。

這5門重砲手當中，28歲安致弘名氣較不響亮，本季年薪3.2億韓元，折合台幣約881萬元，是5人當中最低薪，他和台灣有一些淵源，2007年亞青賽曾來台征戰，冠軍戰以0:1不敵台灣屈居亞軍，2015年服役期間，隨警察廳來台打冬季聯盟，他繳出打擊率3成65（52支19），外帶1轟、11分打點的成績單，算是冬盟資優畢業生。

本季安致弘敲19轟，為少見的「二壘砲」，打擊率是超亮眼的3成62，外帶90分打點；另外，孫兒葉、金河成、李政厚和梁義智去年打經典賽或亞冠賽，台灣球迷對他們不算陌生，其中李政厚本季打擊率3成78高居韓職第一，梁義智蹲捕狂敲20轟，先發打線各個來頭不小。

★南韓預測先發打線

棒次

球員

守位

本季成績

年薪

1.

李政厚

中外野

0.378-5-43

303萬元

2.

孫兒葉

右外野

0.342-21-75

4084萬元

3.

金賢洙

左外野

0.364-20-101

3812萬元

4.

朴炳鎬

一壘

0.341-33-91

4084萬元

5.

金宰煥

DH

0.340-33-99

1296萬元

6.

安致弘

二壘

0.362-19-90

881萬元

7.

金河成

游擊

0.303-17-68

881萬元

8.

梁義智

捕手

0.366-20-66

1651萬元

9.

黃載均

三壘

0.288-19-67

3267萬元

梁玹種

投手

3.78-11-9

6262萬元

註：*打擊成績:打擊率-全壘打-打點、投球成績:防禦率-勝-敗；年薪單位為新台幣。

梁玹種。（資料照，特派記者陳志曲攝）

相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 2018雅加達亞運

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