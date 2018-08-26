亞運棒球》南韓擺出瘋狂四棒海 安致弘是冬盟資優生

韓國隊朴炳鎬。（資料照，記者王藝菘攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台韓大戰今晚打響，南韓24人由韓職全明星隊組軍，全隊身價高達台幣3.6億元，星光閃閃，攻擊火力也相當驚人。

南韓預測先發打線，第3到6棒金賢洙、朴炳鎬、金宰煥、安致弘，以及第9棒黃載均，分別是韓職各自所屬球隊LG雙子、耐克森英雄、斗山雄、起亞虎、KT巫師的第4棒，這5門重砲手，本季在韓職合計敲出124轟，火力相當驚人，平均年薪台幣2668萬元。

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其中，金賢洙、朴炳鎬和黃載均具大聯盟資歷，黃載均去年還在大聯盟開轟，今年在母隊KT巫師扛第4棒，來到眾星雲集的南韓，即使資歷和成績亮眼，只能「委屈」打第9棒，他也是南韓先發打線唯一打擊率低於三成的打者。

這5門重砲手當中，28歲安致弘名氣較不響亮，本季年薪3.2億韓元，折合台幣約881萬元，是5人當中最低薪，他和台灣有一些淵源，2007年亞青賽曾來台征戰，冠軍戰以0:1不敵台灣屈居亞軍，2015年服役期間，隨警察廳來台打冬季聯盟，他繳出打擊率3成65（52支19），外帶1轟、11分打點的成績單，算是冬盟資優畢業生。

本季安致弘敲19轟，為少見的「二壘砲」，打擊率是超亮眼的3成62，外帶90分打點；另外，孫兒葉、金河成、李政厚和梁義智去年打經典賽或亞冠賽，台灣球迷對他們不算陌生，其中李政厚本季打擊率3成78高居韓職第一，梁義智蹲捕狂敲20轟，先發打線各個來頭不小。

★南韓預測先發打線

棒次 球員 守位 本季成績 年薪 1. 李政厚 中外野 0.378-5-43 303萬元 2. 孫兒葉 右外野 0.342-21-75 4084萬元 3. 金賢洙 左外野 0.364-20-101 3812萬元 4. 朴炳鎬 一壘 0.341-33-91 4084萬元 5. 金宰煥 DH 0.340-33-99 1296萬元 6. 安致弘 二壘 0.362-19-90 881萬元 7. 金河成 游擊 0.303-17-68 881萬元 8. 梁義智 捕手 0.366-20-66 1651萬元 9. 黃載均 三壘 0.288-19-67 3267萬元

梁玹種 投手 3.78-11-9 6262萬元

註：*打擊成績:打擊率-全壘打-打點、投球成績:防禦率-勝-敗；年薪單位為新台幣。

梁玹種。（資料照，特派記者陳志曲攝）