MLB Live》陳偉殷先發5局8K 馬林魚 0：0 勇士

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 勇士 0 0 0 0 0 0 4 0 馬林魚 0 0 0 0 0 2 1

陳偉殷 今日表現 IP H R ER BB SO HR ERA 用球數 5 4 0 0 2 8 0 4.96 92 註解： IP：局數 R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 HR：全壘打 SO：三振 ERA：防禦率

第五局

5局上，陳偉殷三振投手桑契斯，不過對阿庫尼亞投保送，卡馬戈敲飛球出局，佛里曼保送，勇士2出局攻占一、二壘，陳偉殷及時三振馬卡奇斯，化解失分危機。

第四局

4局上，陳偉殷被馬卡奇斯敲安，鈴木清敲飛球出局，阿爾比斯敲安，勇士1出局攻占一、二壘，陳偉殷及時穩定，杜維敲飛球出局，三振史萬森，化解失分危機。

請繼續往下閱讀...

第三局

3局下，陳偉殷打擊敲出內野滾地球出局。

3局上，陳偉殷三振投手桑契斯，雖然被阿庫尼亞敲二壘安打，但他連續K掉卡馬戈、佛里曼，化解危機。



第二局

2局上，陳偉殷連續三振鈴木清、阿爾比斯，杜維敲內野滾地球，造成馬林魚游擊手萊多失誤，陳偉殷讓史萬森敲飛球出局，再讓勇士留下殘壘。

第一局

1局上，陳偉殷被阿庫尼亞敲安，不過他連續解決卡馬戈、佛里曼、馬卡奇斯，讓勇士留下殘壘。

馬林魚台灣投手陳偉殷。（美聯社）

馬林魚台灣投手陳偉殷。（美聯社）

---

勇士先發打線：

1.阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）

2.卡馬戈（Johan Camargo）

3.佛里曼（Freddie Freeman）

4.馬卡奇斯（Nick Markakis）

5.鈴木清（Kurt Suzuki）

6.阿爾比斯（Ozzie Albies）

7.杜維（Adam Duvall）

8.史萬森 Dansby Swanson）

9.桑契斯（Anibal Sanchez）

馬林魚先發打線：

1.奧泰加（Rafael Ortega）

2.瑞爾穆托（J.T. Realmuto）

3.狄崔奇（Derek Dietrich）

4.卡斯楚（Starlin Castro）

5.萊多（JT Riddle）

6.狄恩（Austin Dean）

7.羅哈斯（Miguel Rojas）

8.西耶拉（Magneuris Sierra）

9.陳偉殷