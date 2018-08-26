亞運羽球》2年多沒對決戴資穎 「世界冠軍」奧原希望很期待

世界球后戴資穎。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運羽球女單，世界球后戴資穎今天下午2點將在八強賽對上去年世錦賽冠軍奧原希望，爭取4強門票，雙方已有超過2年沒有交手。奧原希望在社群媒體上表示，很期待和世界第一交手。

戴資穎生涯與奧原希望交手過6次，雙方各取得3勝，但上一次兩人交手，已經是2016年6月3日的時候，當時戴資穎還尚未是球后。小戴從2016年登上世界第一後，還沒有和奧原希望交手。



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奧原希望去年奪得世錦賽女單冠軍，之後因傷影響成績，目前排名世界第8。今年亞運曾在女團決賽中，幫助日本隊奪得金牌，更是在亞運中二度擊敗中國好手何冰嬌。

奧原希望昨在社群媒體上表示，「進入八強賽！明天要對上世界排名第一的選手，很久沒對上了，很期待，享受每一球的對決。」

日本好手奧原希望。（資料照，美聯社）