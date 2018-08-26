MLB》墨菲連2戰開轟 加盟小熊4戰全勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場上演全壘打煙火秀，新同學墨菲（Daniel Murphy）扛首棒得心應手，連兩戰開轟，史瓦伯（Kyle Schwarber）和巴耶茲（Javier Baez）接力炸裂，終場小熊以10：6趕走紅人，墨菲加盟以來4戰全勝。

加盟小熊前、大聯盟職涯11年僅13場比賽打第一棒的墨菲，來到芝加哥後樂意嘗試新角色，成為小熊總教練本季啟用的第9位首棒打者，轉任開路先鋒的墨菲表現亮眼，今天2局下扛出中右外野全壘打，幫助小熊先馳得點以3：0領先。

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4局上紅人反攻，靠犧牲打先追1分，先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）自力敲安，紅人追成2：3。攻守交換後小熊回應，史瓦伯掃出兩分砲，要回3分領先。5局下巴耶茲扛開局陽春砲，小熊串連安打、連4局得分，包括7局下靠對手單局2次守備失誤進帳3分，以10：2大幅領先。

墨菲連2戰開轟，加盟後小熊4戰全勝。（USA TODAY Sports）

8局上紅人把握小熊換投，開局連2安吹起反攻號角，卡沙里（Curt Casali）打第一球擊出三分全壘打，代打的塔克（Preston Tucker）一棒建功，背靠背開轟助紅人追成6：10，小熊換投及時止血，紅人連2棒擊出飛球出局結束進攻。

小熊老將左投狄拉羅薩（Jorge De La Rosa）表現精彩，後援1.2局只用12球完成任務，未被敲安沒有失分，連續解決今天面對的5位打者。小熊先發昆塔納（Jose Quintana）今天6局上續投，開局保送後被換下場，總計5局責失2分，獲本季個人第11勝。

墨菲改當開路先鋒表現火燙，加盟小熊4戰累積19支7，貢獻5分打點跑回7分，轉隊芝加哥至今4戰全勝，連2天轟出全壘打，今天還演出撲接美技守備。小熊此役贏球後戰績75勝53敗，超過5成勝率22場比賽，為本季新高。

小熊還有一個好消息，因左肩發炎缺陣超過一個月的「小老大」布萊恩（Kris Bryant），目前正嘗試改用雙手握棒做完揮棒動作，希望能減輕左肩負荷，本週日將嘗試模擬賽，若進展順利，最快下週一就會到小聯盟開始復健賽。

布萊恩最快下週開始復健賽。（資料照，美聯社）