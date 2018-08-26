MLB》巨人晉級希望渺茫 鐵捕波西提前關機動手術

波西本季提前關機，下週將接受右髖手術。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕巨人本季戰績倒數，明星鐵捕波西（Buster Posey）與球團協商後，決定提前關機接受手術，處理困擾已久的右髖傷勢，預計休養6到8個月，盼趕上明年健康開季。

波西今天宣布，他將在下週一接受右髖手術，處理盂唇問題並清除骨刺，本季提前關機、專心養傷，首席防護員預估需要6到8個月調整，因此有可能錯過開季，但波西會盡力復健，要拚明年健康開季，若後續沒有大礙，有可能趕上開幕戰回歸。

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大聯盟官網指出，巨人明年開幕戰為3月28日，距離現在還有將近7個月，若波西能在6個月內調整到位，就能趕上明年2月底的春訓，在投捕報到日後2週歸隊。波西在2011年發生嚴重本壘衝撞意外，造成多處腳傷，只花6個月火速回場，隔年一舉拿下國聯年度MVP，首度入選明星賽。

波西表示這次需開刀處理的右髖問題，是長期蹲捕累積的損傷，並非單次意外造成傷害，會決定接受手術，是為了要恢復完整髖部活動度，才能稱職擔任打者，波西也坦言，若球隊此時還在衝刺季後賽，他絕對不會現在開刀，但因為戰績現況並非如此，他認為提前關機動手術、備戰明年是合理決定。

巨人目前戰績64勝67敗，在國聯西區排名倒數第二，分區及國聯外卡排名都有8.5場勝差。波西本季打擊三圍.284/.359/.382，與本季之前生涯平均.306/.374/.465有一段差距，今年僅5轟41打點也未打出生涯水準。

波西今年打擊表現下滑。（資料照，歐新社）