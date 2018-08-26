MLB》擋不住的摩拉雷斯 開轟平紀錄擊退費城（影音）

藍鳥連兩場擊敗費城。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕費成人與藍鳥隊的系列戰來到第二場比賽，藍鳥隊靠著摩拉雷斯（Kendrys Morales）開轟助威、以及狄亞茲（Aledmys Diaz）關鍵逆轉二壘安打，後來居上打敗費城人，系列賽取得二連勝。

摩拉雷斯是在第四局下半從費城人先發皮維塔（Nick Pivetta）手中揮出兩分砲，打回藍鳥的第一和第二分。連同這場比賽摩拉雷斯已經連續六場開轟，跟克魯茲（José Cruz）相同，兩人目前並列藍鳥隊史紀錄。連六場開轟同時也是也追平紅雀隊明星卡本特（Matt Carpenter），同為今年大聯盟最多連續場次擊出全壘打的紀錄。

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這戰兩隊先發投手都表現不佳。藍鳥隊桑契斯（Aaron Sanchez）才剛傷癒歸隊，今天只投4局就被敲出10支安打掉6分、而皮維塔投6.2局，挨了2轟失掉5分。

不過握有2分領先的費城人在八局下半推出多明格茲（Seranthony Dominguez）後風雲變色。多明格茲一上場就被摩拉雷斯擊出安打，隨後又送上保送及觸身球。費城人這時推出阿拉諾（Victor Arano）試圖救火，不過在三振一人之後，阿拉諾被狄亞茲敲出中間方向清壘的逆轉二壘安打。

最後藍鳥靠著他們的新科守護神翟爾斯（Ken Giles）順利關門成功，逆轉擊敗費城人。今年一度居於國聯東區王座的費城人苦吞二連敗，僅10場比賽僅拿3勝。全季成績來到69勝60負，在分區已經落後給勇士3.5場勝差。