MLB》「主場王」陳偉殷6局飆10K無失分 繳出本季代表作（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷今天發揮「主場王」本色，面對勇士先發6局送出本季新高的10次三振，沒有失分，投出本季代表作，馬林魚終場以3：1贏球，陳偉殷拿到本季第5勝。

賽前陳偉殷今年在主場先發10場，戰績3勝3敗防禦率僅2.05；但他在客場表現欠佳，先發10場戰績1勝6敗防禦率9.35。主場表現明顯優於客場。

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陳偉殷首局被勇士超級新人阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲安，之後他連續解決三名打者結束該局；第2局、第3局陳偉殷投得穩定，第4局勇士一度1出局攻占一、二壘，陳偉殷及時穩定，解決杜維（Adam Duvall）、三振史萬森 Dansby Swanson）化解危機。

第5局陳偉殷控球不穩，先後對阿庫尼亞、佛里曼投保送，他在關鍵時刻三振馬卡奇斯（Nick Markakis），再度化解危機；第6局勇士同樣一度攻占一、二壘，陳偉殷再飆K功，解決投手桑契斯（Anibal Sanchez），讓勇士留下殘壘。

總計陳偉殷6局投球被敲6安沒有失分，投出2次保送，單場飆出10次三振創本季新高，賽後防禦率降至4.91，拿到本季第5勝。陳偉殷上一次先發投出單場雙位數三振，已經是美國時間2016年5月11日，他當時對釀酒人投6.1局飆出12K；此外，陳偉殷本季主場防禦率下修至1.86。

馬林魚打線6局下靠著奧泰加（Rafael Ortega）三壘安打，加上瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的高飛犧牲打，得到1分，7局下代打安德森（Brian Anderson）敲兩分砲，增添保險，馬林魚最後以3：1擊敗勇士。（更新時間：1007）

馬林魚台灣投手陳偉殷投出本季代表作。（美聯社）

馬林魚台灣投手陳偉殷投出本季代表作。（法新社）