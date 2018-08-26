MLB》觀眾越來越少 眾球星：大聯盟該行銷球鞋

紅襪隊貝茲在這週穿上具綠色怪物和吉祥物特徵的球鞋。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟的球員週活動已經開始進行，在這期間球員將穿上印有自己綽號的球衣，同時也能穿上各式各樣的釘鞋。而相較NBA，MLB缺少球鞋的流行文化，為此MLB眾多球星都有類似的看法，他們認為透過行銷球鞋能讓觀眾更喜愛棒球。

自2013年起跟喬丹牌開始合作的紅襪隊普萊斯（David Price）認為讓球員用自己的風格展現個性能對年輕球迷產生影響。他相信運動鞋時尚在棒球內部有非常大的成長空間。

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「棒球需要我們用鞋子表達自己。」普萊斯說。「孩子們會想看酷炫的球鞋、想要看到華麗的配色。他們會希望看到球員在鞋子上有自己的國旗。他們希望人們能夠通過他們的鞋子來表現和表達自己。」

紅襪隊普萊斯。（資料照，美聯社）

Nike旗下的球員凱可（Dallas Keuchel）也加入了普萊斯的話題。他說MLB的時尚感「一點都不好」。

「我們落後於足球和籃球太多了。」凱可說道。「我認為NBA和NFL都能很好地讓球迷看到他們作為一名球員和一個人的不同樣貌。」

Adidas旗下的柯瑞亞（Carlos Correa）則表示：「我認為大聯盟該做的就是讓球員展示自己的個性並表現得更招搖。我認為球迷看到這些後、還有看到一些漂亮的釘鞋會更投入比賽，他們絕對會喜歡的。我認為穿著的部份能幫助我們吸引更多的粉絲。」

大聯盟近年一直在試圖縮短比賽時間來吸引觀眾以及年輕球迷，不過一般認為娛樂性的不足才是近年收看人數下滑的主因。「這就是棒球所缺乏的地方。」，凱可強調說。「關於棒球的時間限制有很多說法，但也很多人談論MLB如何推銷他們的球員。如果娛樂性夠豐富的話，我覺得人們會願意觀看更長時間的體育賽事。」

太空人左投凱可。（資料照，USA Today）

普萊斯：「這需要時間。我們可以訂做自己的釘鞋，但仍然需要團隊顏色，紅襪隊不能穿金鞋。球員們會為製作這雙鞋感到自豪。而小孩子們，他們絕對會喜歡。如果我們要讓那些年輕一代喜歡棒球，那就得瞄準那些年幼的孩子，這就是大聯盟需要做的事情。」