NBA》老大開示！ 布萊恩：是我球迷、就會支持詹姆斯

老大力挺詹姆斯加盟湖人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）加盟湖人，引發部分反彈聲浪，傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）近日主動聲援，呼籲球迷如果真的是「老大鐵粉」，就該支持詹姆斯。

詹姆斯確定轉戰湖人後，引發部分「老大鐵粉」不滿，對於詹姆斯成為湖人大家庭的一份子，相當有意見，布萊恩近日受訪時被問到此事，表示的確有聽到這樣的消息，也藉此向自己的死忠球迷喊話，呼籲他們應該支持詹姆斯。

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「我有聽說，但聽好了，如果你是我的球迷，你是想贏球的球迷，你是湖人的球迷，我可是留著紫金血液，這是最重要的事。我一直都是湖人球迷，這點永遠不會改變，對吧。」布萊恩說，強調一切都與奪冠有關，相信如果他們真的是「老大鐵粉」，就會順從爭冠鐵律。

詹姆斯宣布決定加盟湖人後，布萊恩隨即聯繫詹姆斯，歡迎他加入湖人的大家庭，並且告訴詹姆斯，只要有任何需要，隨時都可以找他。然而有許多湖人球迷並不歡迎詹姆斯的到來，還曾蓄意破壞有關詹姆斯加盟湖人的街頭藝術。

布萊恩職涯20年全奉獻給湖人，為紫金大軍拚來5座總冠軍，如今詹姆斯成為湖人的新成員，是否得帶領湖人重返榮耀，才可能與布萊恩有同等地位，對此布萊恩認為，把詹姆斯拿來跟他做比較，似乎有點沒道理。

「我認為目標永遠都是拿冠軍，不管你去哪隊，目標就是奪冠，這是詹姆斯的目標，也是所有人的目標，大家都想拿冠軍，都是為了奪冠而戰鬥。」布萊恩說，「這就是為什麼我們打球，我們在這裡，就是為了冠軍，他如果不想拿冠軍，他就不會來這裡。」

老大認為每個球員的目標都是奪冠。（資料照，法新社）