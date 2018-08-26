MLB》比賽末段大崩盤 紅雀狂洩敗給洛磯

老將哈勒戴擊出本季首轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀與洛磯兩隊今天進行系列賽第二場，洛磯靠者八局下半的大局，一口氣擊退紅雀，以9：1獲勝，將系列戰扳成平手。

兩隊先發投手都表現不俗。洛磯隊馬奎茲（German Marquez）完美封鎖紅雀隊，主投七局只被打3支零星安打，送出9次三振未失一分；而紅雀甘特（John Gant）雖然投出5次保送，但是屢屢化解危機，一直到第七局兩人出局後才被老將哈勒戴（Matt Holliday）代打敲出陽春砲，失掉第一分。這也是哈勒戴自2008年以來首次身披洛磯球衣敲出全壘打。

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第八局洛磯換上奧塔維諾（Adam Ottavino）上場中繼，不過一上場就被貝德（Harrison Bader）敲出安打，隨後又發生暴投讓他跑回追平分，吞下救援失敗。但隨後他也三振掉馬丁尼茲（Jose Martinez），化解了二、三壘有人的危機。

不過八局下半紅雀換上菜鳥哈德森（Dakota Hudson），他被打了3支安打只解決一人，而隨後兩任投手西索（Brett Cecil）和邁爾斯（Mike Mayers）更是一人都沒解決就連續被敲出6支安打。在這局紅雀一共慘失8分。

（岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）率先擊出超前比分的二壘安打，他跟明星主砲艾倫納多（Nolan Arenado）都在這局當中上壘兩次。）

最後落磯派出吳昇桓收下比賽。值得一提的是奧塔維諾、哈勒戴和吳昇桓都曾是紅雀隊的一員，在這場比賽合力擊敗老東家。這場結束後洛磯將跟紅雀的勝差縮小至半場勝差，跟釀酒人並列外卡2。