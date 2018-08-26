MLB》超級紅襪也贏不了 光芒拉出七連勝

潘姆擊出全壘打。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪光芒今天進行系列賽的第二場比賽，光芒今天投打發揮俱佳，以5：1擊退來踢館的紅襪隊，收下七連勝。

光芒今天共五任投手只被紅襪敲出5支安打，其中第六到第九局讓紅襪12上12下。紅襪只靠著莫爾蘭（Mitch Moreland）第二局的雙殺打打回唯一的一分。今天紅襪陣中表現最佳的打者是馬丁尼茲（J.D. Martinez），四個打數敲出2支二壘安打。

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紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）前三局都沒掉分，但第四局遭光芒24歲新秀洛爾（Brandon Lowe）適時安打追平比數。最終只投五局、儘管送出8次三振，但也被打了6支安打還有兩個保送，共失掉3分。而紅襪最後兩任後援也各掉一分，讓光芒隊輕鬆收下勝利。

在七月交易大限來到光芒的潘姆（Tommy Pham）今天敲出本季第15轟，是一支陽春全壘打。而潘姆才在美國時間週二從手指脫臼的傷勢中歸隊。這也是他身穿光芒隊球衣的第一支全壘打。

自美國時間8/10以來，光芒隊在15場比賽中有著2.08的自責分率，為期間大聯盟最佳。裡面甚至8場比賽沒掉超過1分。今年在美東雙強洋基紅襪的夾擊之下，光隊仍有69勝61敗的不錯成績。儘管季後賽機會渺茫，但如此成績還是相當讓人驚奇。