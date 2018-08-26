日職》菜鳥清宮第4彈 超越5年前的大谷翔平

〔記者倪婉君／綜合報導〕19歲的火腿超級新秀清宮幸太郎昨晚從台灣投手宋家豪手中，轟出本季第4發全壘打，除了是他在札幌巨蛋的第1轟，更讓他超越5年前大谷翔平在火腿當菜鳥時的單季3轟紀錄。

以高中畢業就加盟職棒的新秀來說，清宮昨晚轟出第4彈，是隊史繼1959年張本勳的13轟之後最多。目前效力天使的大谷翔平，在當年19歲的第1個球季，則繳出出賽77場3轟的成績。

請繼續往下閱讀...

清宮昨晚讓4萬1138名主場球迷瘋狂，他繳出5打數3安打的猛打賞，更只差1支二壘安打就能完成完全打擊。身為高中畢業新人，清宮單場同時出現三壘安打和全壘打，也是繼1955年的榎本喜八之後第1人。

在昨役8局下，清宮從樂天投手宋家豪手中轟出陽春砲，是他第一次在札幌巨蛋開轟。宋家豪賽後也說，清宮的確是力量強大的打者，被擊到球的當下就知道是全壘打。

清宮自21日重返一軍後，5場比賽繳出3轟、8打點和3成89打擊率成績，相當亮眼。清宮在5月2日一軍初亮相，但5月出賽21場僅繳出1成79打擊率，隨後下二軍調整，在7月重返一軍但只出賽2場，但8月底重返後狀況不俗。

火腿和樂天昨鏖戰12局以3：3握手言和，今天下午1點再戰。

清宮幸太郎。（資料照，特派記者林正堃攝）

清宮幸太郎。（資料照，特派記者林正堃攝）