亞運棒球》梁玹種可望第4度戰台 曾遭林瀚狙擊

南韓投手梁玹種。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球今晚台韓大戰，雖然南韓未公布先發投手，不過一般預料應該是梁玹種，這將是他第4次在國際賽對戰台灣，過去他曾被林瀚擊出安打，今天林瀚擔任第2棒、DH。

2014年仁川亞運預賽，梁玹種對台灣隊先發，投4局被敲2安，狂飆7K、無失分，其中陳品捷和林瀚擊出安打，第四棒陳俊秀遭三振兩次，王柏融也吞K，此役南韓10:0大勝，提前8局結束比賽。

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仁川亞運金牌戰台韓再戰，打完前6局台灣仍以3:2領先，第7局梁玹種登板中繼，面對蔣智賢和王柏融都被擊出安打，形成無人出局一三壘有人局面，此時南韓換投，由安志晚上場救火，順利抓下3個出局數未失分，最終南韓6:3逆轉勝奪金。

2017年經典賽台韓大戰，梁玹種掛帥先發，首局連飆3K，胡金龍、張志豪和蔣智賢成苦主，第2局林益全、高國輝、林琨笙（林宥穎）、胡金龍先後敲出安打，林哲瑄遭觸身球保送，台灣隊單局灌進3分，梁玹種對台首度失分。

第3局梁玹種回穩，三振頭兩棒打者蔣智賢和林智勝，雖被林益全敲二壘安打，不過順利解決高國輝，這個半局投完退場休息，總計投3局被敲5安，失3分，飆5K，此役南韓在延長賽第10局以11:8擊敗台灣。

★梁玹種國際賽對台成績

賽事 局數 面對人次 被安打 奪三振 保送 失分 2014亞運預賽 4.0 14 2 7 0 0 2014亞運金牌戰 0 2 2 0 0 0 2017經典賽 3.0 15 5 5 1 3

台灣隊林瀚（左）。（資料照，記者王藝菘攝）