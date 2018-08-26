日職 Live》郭俊麟單局飆2K 軟銀6：1西武

|
球隊
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
西武
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
軟銀
|
2
|
4
|
0
|
0
|
6
|
3
|
0
|
郭俊麟 今日表現
|
IP
|
H
|
R
|
ER
|
BB
|
SO
|
HR
|
ERA
|
用球數
|
4
|
3
|
6
|
6
|
3
|
3
|
2
|13.50
|
62
|
註解：
IP：局數 R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送
HR：全壘打 SO：三振 ERA：防禦率
第四局
源田壯亮開轟，掃出陽春全壘打拿下西武第1分。
下半局郭俊麟似乎開始進入狀況，先賞明石健志三振，再刺殺甲斐拓也，下一棒福田秀平也吞下三振。
請繼續往下閱讀...
第三局
郭俊麟三振掉柳田悠岐，並賞對手三上三下。
第二局
外崎修汰掃二壘安打攻佔得點圈，不過沒能回本壘得分。
下半局軟銀進攻，郭俊麟連續丟出兩次四壞球，保送中村晃、明石健志上壘，下一棒甲斐拓也犧牲觸擊成功推進跑者上二、三壘，又丟出觸身球再保送福田秀平，形成滿壘。在兩出局、滿壘的狀況下，郭俊麟倍感壓力，丟不進好球帶，再被今宮健太轟滿貫砲，再失4分。
第一局
上半局軟銀大竹耕太郎先發，賞西武三上三下。
下半局郭駿林登板，面對第一位打者牧原大成就投到兩好三壞滿球數，最後仍刺殺牧原大成。第2棒則是接殺出局，洋將賈西亞爾掃出三壘方向安打上一壘，下一棒柳田悠岐延續火燙手感，轟出中外野方向深遠全壘打，一舉攻下2分。
賽前
暌違2年，西武隊郭俊麟終於再獲一軍機會，他今天中午將在客場先發迎戰軟銀，挑戰本季首勝。
相關請見：日職》郭俊麟升一軍 週日先發戰軟銀
---
西武先發打序：
1.秋山翔吾 CF
2.源田壯亮 SS
3.淺村榮斗 2B
4.山川穂高 1B
5.外崎修汰 RF
6.中村剛也 3B
7.梅希亞（Ernesto Mejia） DH
8.岡田雅利 C
9.金子侑司 LF
投手：郭俊麟
軟銀先發打序：
1.牧原大成 2B
2.今宮健太 SS
3.賈西亞爾（Yurisbel Gracial）DH
4.柳田悠岐 CF
5.松田宣浩 3B
6.中村晃 LF
7.明石健志 1B
8.甲斐拓也 C
9.福田秀平 RF
投手：大竹耕太郎