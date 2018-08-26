日職 Live》郭俊麟單局飆2K 軟銀6：1西武

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 西武 0 0 0 1 1 2 0 軟銀 2 4 0 0 6 3 0

郭俊麟 今日表現 IP H R ER BB SO HR ERA 用球數 4 3 6 6 3 3 2 13.50 62 註解： IP：局數 R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 HR：全壘打 SO：三振 ERA：防禦率

第四局

源田壯亮開轟，掃出陽春全壘打拿下西武第1分。

下半局郭俊麟似乎開始進入狀況，先賞明石健志三振，再刺殺甲斐拓也，下一棒福田秀平也吞下三振。

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第三局

郭俊麟三振掉柳田悠岐，並賞對手三上三下。

第二局

外崎修汰掃二壘安打攻佔得點圈，不過沒能回本壘得分。

下半局軟銀進攻，郭俊麟連續丟出兩次四壞球，保送中村晃、明石健志上壘，下一棒甲斐拓也犧牲觸擊成功推進跑者上二、三壘，又丟出觸身球再保送福田秀平，形成滿壘。在兩出局、滿壘的狀況下，郭俊麟倍感壓力，丟不進好球帶，再被今宮健太轟滿貫砲，再失4分。



第一局

上半局軟銀大竹耕太郎先發，賞西武三上三下。

下半局郭駿林登板，面對第一位打者牧原大成就投到兩好三壞滿球數，最後仍刺殺牧原大成。第2棒則是接殺出局，洋將賈西亞爾掃出三壘方向安打上一壘，下一棒柳田悠岐延續火燙手感，轟出中外野方向深遠全壘打，一舉攻下2分。

賽前

暌違2年，西武隊郭俊麟終於再獲一軍機會，他今天中午將在客場先發迎戰軟銀，挑戰本季首勝。

相關請見：日職》郭俊麟升一軍 週日先發戰軟銀

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西武先發打序：

1.秋山翔吾 CF

2.源田壯亮 SS

3.淺村榮斗 2B

4.山川穂高 1B

5.外崎修汰 RF

6.中村剛也 3B

7.梅希亞（Ernesto Mejia） DH

8.岡田雅利 C

9.金子侑司 LF

投手：郭俊麟

軟銀先發打序：

1.牧原大成 2B

2.今宮健太 SS

3.賈西亞爾（Yurisbel Gracial）DH

4.柳田悠岐 CF

5.松田宣浩 3B

6.中村晃 LF

7.明石健志 1B

8.甲斐拓也 C

9.福田秀平 RF

投手：大竹耕太郎