亞運》照嘉義子弟王翌達亞運空手道奪銀 涂醒哲貼紅榜

王翌達雙親王申雄（右三）、鐘蓮音（右二）與嘉義市長涂醒哲（右一）、華南里長蔡國樑（右四）一起比大拇指稱讚王翌達的優異表現。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義子弟為國爭光！空手道國手王翌達在印尼雅加達巨港亞運空手道個人型項目奪銀，嘉義市長涂醒哲今天上午前往王家經營的花店道賀張貼紅榜，與鄉親一起分享王翌達奪牌榮耀；王父王申雄是王翌達空手道啟蒙教練，從小在父親嚴格調教下，王翌達曾締造全國中等學校運動會空手道項目6連霸的不敗紀錄。

王母鐘蓮音說，王翌達從小學三年級起，父親以嚴格的日式教育方式，對他進行空手道訓練，若是訓練出錯或輸了比賽，回到道館就會加強訓練，國三時為了準備全中運比賽，也未能參加隔宿露營及畢業旅行，讓他有點遺憾，「有得必有失」，王翌達的傑出表現更青出於藍。

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涂醒哲、華南里長蔡國樑、嘉市果菜市場總經理陳火川等人一早就到王家經營的花店道賀、張貼紅榜，分享奪牌喜悅，涂稱讚「王翌達是嘉義之光！」。鐘蓮音說，昨天中午家人守在電視機前緊盯賽事，看到王翌達確定奪牌那一刻，大家歡呼慶祝。

王申雄說，王翌達讀僑平國小三年級時就學空手道，在就讀玉山國中、嘉義高工6年期間，曾締造全國中等學校運動會空手道項目6連霸不敗紀錄，也因此順利進入台北市立體育學院就讀，並拿到碩士學位畢業。

現年27歲王翌達接觸空手道至今有18年歷史，曾代表國家參加過多次國際賽會，包括世界錦標賽、東亞運動會、亞洲錦標賽、世界大學錦標賽、東亞錦標賽等，成績愈來愈穩定，曾在法國空手道世界排名賽拿到第二名。

空手道國手王翌達日前參加國際賽事奪牌時的風采。（翻攝自王翌達臉書）