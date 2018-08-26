亞運棒球》近年國際賽罕見 台灣先發打線擺出右打陣

2018/08/26 12:20

詹子賢。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕這幾年國際賽台灣隊左打特多，今年亞運反而成了「稀有動物」，13名野手僅2左打，先發打線只有第8棒蕭帛庭是左打，其他8棒清一色右打，形成罕見現象，板凳另一左打為外野手陳孝允。

以去年經典賽台灣隊為例，陣中有7名左打，先發打線有3左打，世界12強賽台灣有8左打，先發打線有3、4名左打，而且左打一直是台灣隊攻堅主力。

有趣的是，蕭帛庭是天生右撇子，剛接觸棒球就用左打，並非後來改練，他笑說，「我只會用左打，也不知道為什麼，用右打完全打不出來，還會被笑。」

亞運台灣隊另一特色是左投、側投不少，左投包括王玉譜、林政賢、唐嘉駿和王宗豪，側投則有蔡偉凡和吳昇峰。

蔡偉凡在平鎮高中前兩年幾無上場機會，高三破繭而出，他表示，原本採上肩投球，最快球速不到130公里，有一次好玩用側投竟丟到137公里，後來經廖于誠指導進步很多，高三改練側投。吳昇峰原本也是上肩投法，大四因肩傷改側投，他說，投球出手點和蔡偉凡差不多。

亞運南韓陣中也有不少「怪投」，包括下勾投手朴鐘勳，本季韓職先發已奪10勝，還有側投林起映和朴治國，林起映去年亞冠賽對台灣先發7局無失分，蔡偉凡透露，他常上網看南韓側投的投球影片，學習他們優點，像是林起映。

★台灣隊先發打線

棒次

球員

守位

1.

戴如量

左外野

2.

林瀚

DH

3.

姜建銘

一壘

4.

林加祐

中外野

5.

詹子賢

右外野

6.

陳偉志

三壘

7.

黃佳瑋

捕手

8.

*蕭帛庭

二壘

9.

林承飛

游擊

*表示左打。

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