亞運棒球》近年國際賽罕見 台灣先發打線擺出右打陣

詹子賢。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕這幾年國際賽台灣隊左打特多，今年亞運反而成了「稀有動物」，13名野手僅2左打，先發打線只有第8棒蕭帛庭是左打，其他8棒清一色右打，形成罕見現象，板凳另一左打為外野手陳孝允。

以去年經典賽台灣隊為例，陣中有7名左打，先發打線有3左打，世界12強賽台灣有8左打，先發打線有3、4名左打，而且左打一直是台灣隊攻堅主力。

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有趣的是，蕭帛庭是天生右撇子，剛接觸棒球就用左打，並非後來改練，他笑說，「我只會用左打，也不知道為什麼，用右打完全打不出來，還會被笑。」

亞運台灣隊另一特色是左投、側投不少，左投包括王玉譜、林政賢、唐嘉駿和王宗豪，側投則有蔡偉凡和吳昇峰。

蔡偉凡在平鎮高中前兩年幾無上場機會，高三破繭而出，他表示，原本採上肩投球，最快球速不到130公里，有一次好玩用側投竟丟到137公里，後來經廖于誠指導進步很多，高三改練側投。吳昇峰原本也是上肩投法，大四因肩傷改側投，他說，投球出手點和蔡偉凡差不多。

亞運南韓陣中也有不少「怪投」，包括下勾投手朴鐘勳，本季韓職先發已奪10勝，還有側投林起映和朴治國，林起映去年亞冠賽對台灣先發7局無失分，蔡偉凡透露，他常上網看南韓側投的投球影片，學習他們優點，像是林起映。

★台灣隊先發打線

棒次 球員 守位 1. 戴如量 左外野 2. 林瀚 DH 3. 姜建銘 一壘 4. 林加祐 中外野 5. 詹子賢 右外野 6. 陳偉志 三壘 7. 黃佳瑋 捕手 8. *蕭帛庭 二壘 9. 林承飛 游擊

*表示左打。