MLB》恐嚇證人也在所不惜 大聯盟圍剿「A-Rod」行動揭密

曾因禁藥禁賽整季的洋基前球星羅德里奎茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕 從2008年到2014年，資深的波士頓警察多明格茲（Eddie Dominguez）擔任美國職業棒球大聯盟調查部（DOI）的成員，這是一個負責處理有關增強性能藥物（PED）醜聞的機構。在他週二出版的新書《棒球警察》中，多明格茲講述了大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）如何在那段時間打擊洋基球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez），以及今日MLB球員使用PED的情形。

多明格茲於日前出版新書。（取自推特）

在2012年DOI向美國緝毒局（DEA）提供一間邁阿密抗衰老診所供應PED的證據，該診所是由Tony Bosch所創辦。而在2013年，幾個名字包括A-Rod，和其他可能涉及禁藥的球員曝光。曼佛瑞和時任的大聯盟主席塞利格（Bud Selig）開始瞄準A-Rod、還有可能也涉案的卡布雷拉（Melky Cabrera）和他的經紀代表Sam Levinson與Seth Levinson兄弟。

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曼弗瑞主導了好幾週的電話會議，而塞利格會在線上。塞利格總會說：「各位，我要現在就拿下A-Rod和Levinsons。我不想等待30、60或90天，我現在想要解決這個問題！我不想聽到這需要時間！我們是大聯盟，我們現在想要結果。如果你們無法現在調查出結果，我們就會去找到可以做到的人。」

大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，法新社）

正如多明格茲所描繪的那樣，大聯盟官方將不惜一切代價擊敗A-Rod，即便是去恐嚇證人。前邁阿密大學教練Lazer Collazo就表示，大聯盟官方律師Pat Houlihan和大聯盟的IT人員、被稱為「曼佛瑞的右手」Neil Boland就曾在晚上10點時，來到他位於邁阿密郊區的家中向他質問有關A-Rod的事情。Collazo在這起事件中，被指控提供這間診所的藥物給青少年選手。

「他們問我有關A-Rod和Tony Bosch的事。他們想要了解更多。他們一直說『我們覺得你知道的遠比你說出來的還多。我們要讓這些消息見報。』」Collazo說道。

Collazo說他很擔心家人的安危。「他們說，如果你不透露更多消息，我們會讓你的家人在簽證上遇到困難。」Collazo說：「不僅我的妻子在場，而且我最小的孩子Daniella，大約九歲或十歲，她也聽到了這一切。她說她聽到了『監獄』這個字眼，這讓我女兒變得非常情緒化，他們試圖嚇唬我。」

Collazo：「第二天，大聯盟一直打電話給我，讓我不得不中斷當時我正在擔任陪審員的事務。他們不斷的說：『我們知道你見過A-Rod，我們知道的。』我想，用『威脅』字眼來形容這些事情是沒有問題的。」

羅德里奎茲已經退休，目前是ESPN的球評。（資料照，美聯社）

而多明格茲也提到，他有三個消息來源，包括一位曾參與此案調查的棒球教練，還有因為提供PED坐牢的醫生。三人都表示球界仍然如往常一樣的「骯髒」。根據他們的個人經驗，儘管他們的估計完全不同，但都判斷棒球目前仍然受到能提高成績的藥物影響。該教練猜測禁藥至少影響了30％到35％；而該醫生表示，在他的專業意見中，一年至少有70％的球員正在使用某種類型，同時聯盟無法檢測出的的高階PED。