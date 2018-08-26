亞運》台灣女籃逆轉蒙古晉4強 可望再戰南北韓聯隊

台灣女籃逆轉蒙古晉級4強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運，台灣女籃8強戰後來居上，後衛黃英利豪奪最高28分下半場帶頭反攻，終以76：59逆轉拿下意外棘手的蒙古，本月30日可望再度強碰預賽手下敗將的南北韓聯隊，寶島娘子軍有機會睽違12年重返前3名，甚至挑戰2006年杜哈亞運勇奪銀牌的隊史紀錄。

今面對預賽第4晉級的蒙古，台灣女籃開賽熱機稍慢，開賽3：9、5：14連挨悶棍，逼得外籍總教練華格納緊急換下長人中鋒包喜樂，以免跟不上對方速度戰，喊停止血後全隊再上陣，發動一波6：0攻勢，首節追成11：14。次節台灣隊加強防守，後衛黃英利、吳盈潔聯手搶分，一度26：25超前，不過蒙古切傳戰術難纏，且第2波進攻猛烈，拉鋸至上半場結束仍以34：33領先。

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易籃再戰，台灣隊找回手感，也逐漸適應蒙古快節奏打法，黄英利第3節後段火力全開，又切又投連取10分，率隊一舉大幅超前，53：43差距擴大至雙位數。第4節剽悍如蒙古仍不放棄，數度內外逆襲進逼至僅差5分，不過台灣隊穩紮穩打，力保戰果不失，費番手腳5連勝也搶得4強門票。

本屆台灣女籃表現神勇，預賽4連勝分組第1出線，包括本月17日延長賽87：85力退實力堅強的南北韓聯隊，由於大會賽程編排奇特，如今台灣不敗安抵前4，即將強碰南北韓聯隊對泰國的勝方，我國只要再贏球就挺進金牌戰。

黃英利。（特派記者陳志曲攝）

包喜樂跳球。（特派記者陳志曲攝）

包喜樂被蒙古球員包夾。（特派記者陳志曲攝）

台灣球迷拿出國旗加油，隨後被制止。（特派記者陳志曲攝）

包喜樂遭對手嚴加看管。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊吳盈潔（中）運球突破對手防守。（特派記者陳志曲攝）



台灣隊黃英利（左）帶起反攻氣勢，拿下全隊最高分。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊彭詩晴（右）飛身上籃。（特派記者陳志曲攝）

台灣女籃對戰蒙古一度陷入苦戰，由黃英利帶起反攻氣勢，挺進四強。（特派記者陳志曲攝）



