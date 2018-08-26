MLB》單場飆10K近3年新高 陳偉殷：降低失投率、提高準確率

陳偉殷。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷今年第4次對勇士先發，用109球是本季單場最多，飆出10Ｋ是加盟馬林魚3年來單場次高，充分展現「主場陳」的威力，他認為，主要原因在於降低失投率、提高準確率，盡量擾亂打打者。

陳偉殷這場直球比例為58.7％，變化球以滑球30顆最多，曲球、變速球都接近10顆，他認為，這場不管曲球、滑球、直球，大致上都控制得還不錯，有點算是找回投球的感覺，「不要求可以100％，但至少要做到80分或90分，降低失投率、提高準確率。」

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陳偉殷指出，勇士是支打擊很好的球隊，必須發揮全部球種去混淆打者，賽前與捕手討論過策略並且有效執行，「上一場比較容易出錯是丟快或丟掉太好的位置，這場盡量丟到（好球帶）兩邊不要失投，整體效果也比較好。」

陳偉殷近3場有2場用球數破百，他覺得，不會專注在要投多少球，而是專注在每顆球能到達什麼程度，不論體力或手肘，目前都覺得還不錯，也沒有什麼好擔心的。

陳偉殷主場防禦率降至1.86，遠優於客場防禦率9.35，他表示，無法解釋是否主、客場完全一樣，但他試著抱持相同的想法、做相同的事，專注在投球上。

陳偉殷連續4場至少投5.2局、失分不超過2分，總教練馬丁利表示，陳偉殷對正在做的事很有信心，關鍵時刻都能投出需要的球，很高興能看到這個情形。

陳偉殷。（今日美國）

陳偉殷。（今日美國）