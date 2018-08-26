亞運羽球》戴資穎擊敗日本奧原希望 連兩屆晉4強續朝金牌邁進

世界羽球球后戴資穎。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界羽球球后戴資穎今日在雅加達巨港亞運女單8強，以21：15、21：10擊敗2017年世錦賽金牌日本奧原希望，成為我在亞運史上首位能兩屆進軍個人賽4強的選手，小戴確定至少與上屆銅牌成績相同，也將續朝我賽史羽球首金之路邁進。

24歲戴資穎是2014年亞運女單銅牌，這次挾著世界球后前來，外界看好能為台灣進帳亞運羽球首金。至於奧原希望繼團體賽後，昨在16強擊敗中國何冰嬌。

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戴資穎與奧原希望前6度交手各取3勝，但兩人自2016年6月就不曾過招。小戴坦言，太久未跟奧原交手，8強賽一定不好打。

戴資穎開局靠著奧原回球出擊、掛網及判斷失誤等，取得8：1領先，即使奧原試圖振作，連拿4分，但她在11：6時，一記網前的小球卻錯失良機，也蹲在地上懊惱不已，而小戴後段雖面臨對手的追分，一度僅領先2分，仍有穩住陣腳並先馳得點。

小戴次局先用記漂亮假動作，使得奧原跌倒無法救球，並取得4：1領先，即使對手窮追不捨，戴資穎仍與首局相同，利用犀利的手法調動對手，最終就以直落二取勝。

世界羽球球后戴資穎。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎4強將遇上泰國依瑟濃、印度塞娜之間的勝方，而小戴在這次亞運團體賽曾直落二不敵依瑟濃，且生涯對戰是10勝12敗劣勢，屆時若與依瑟濃狹路相逢，仍得小心應戰。

世界羽球球后戴資穎。（特派記者陳志曲攝）

世界羽球球后戴資穎。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎反手背面救球。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎反手背面救球美技。（特派記者陳志曲攝）