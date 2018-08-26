亞運》「小清新」文姿云狂擊對手 亞運金牌二連霸

「小清新」文姿云再度於亞運摘金。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣一哥周天成今日在雅加達巨港亞運羽球男單8強以21：18、21：18擊敗香港伍家朗，小天至少能為我進帳史上首面男單銅牌，更是台灣在歷屆亞運中，首位打進亞運4強的男子選手，寫下歷史新頁。

周天成上屆仁川亞運於8強止步，如今是連兩屆勇闖8強，而小天過去對戰取得7勝4敗優勢。小天開局陷入2：6落後，仍奮力追至11：11，並一度握有18：17領先，隨後對手雖又追平，小天連下3城，先馳得點。

請繼續往下閱讀...

周天成次局又是從0：3開局，即使多次面臨落後，小天仍有辦法急起直追，並且還取得領先，最終又是後來居上，直落二淘汰對手。

過去，我男子選手在亞運最佳成績為1966年、2014年及本屆男團，最終成績都是銅牌。不過，單打在過去始終無人能闖入4強，如今周天成勇闖4強不僅至少為我保住銅牌，更寫下歷史新猷，成為台灣第一人。

周天成準決賽將迎戰中國名將諶龍及地主印尼一哥金廷之間的勝方，續拚歷史新猷。

世界排名第一的空手道「小清新」文姿云（右）完成亞運金牌二連霸。（特派記者林正堃攝）

「小清新」文姿云（左）。（特派記者林正堃攝）

世界排名第一的空手道「小清新」文姿云（右）完成亞運金牌二連霸。（特派記者林正堃攝）

世界排名第一的空手道「小清新」文姿云（右）擊敗對決伊朗凱克莎（左），完成亞運金牌二連霸。（特派記者林正堃攝）

世界排名第一的空手道「小清新」文姿云（後）擊敗對決伊朗凱克莎（前），完成亞運金牌二連霸。（特派記者林正堃攝）

「小清新」文姿云奪金。（特派記者林正堃攝）

「小清新」文姿云奪金，賽後振奮。（特派記者林正堃攝）

「小清新」文姿云完成亞運金牌二連霸。（特派記者林正堃攝）

「小清新」文姿云完成亞運金牌二連霸。（特派記者林正堃攝）

「小清新」文姿云再度於亞運摘金。（特派記者林正堃攝）

「小清新」文姿云再度於亞運摘金。（特派記者林正堃攝）