亞運女籃》WNBA中鋒朴智修現身！台灣再戰南北韓聯軍恐遇勁敵

朴智修。（資料照，記者王藝菘攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運，台灣女籃擊敗蒙古連8屆晉級4強後，本月30日確定即將再戰南北韓聯隊！儘管本月17日歷經延長賽，我國曾以87：85險勝，不過屆時對方很可能補強超級中鋒朴智修，再交手情況恐怕大不相同。

本屆大會賽程編排奇特，台灣5連勝安抵前4，南北韓聯隊下午也挾106：63痛宰泰國，結果預賽同組的台、韓又得狹路相逢，由於效力WNBA拉斯維加斯王牌的192公分長人朴智修昨已趕來雅加達歸隊，今天下午甚至穿著球衣在場邊觀戰，預計準決賽可望上陣，形成南北韓聯隊搶牌的「秘密武器」。

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台灣隊外籍教頭華格納表示，大家都知道朴智修來了，也都做好心理準備，「我想4天後準決賽，她一定會上場，而且會全力以赴。」他坦承，多了這位WNBA球星助拳，南北韓聯隊實力肯定更加提升，尤其是禁區破壞性，「再度對決雙方都無路可退，我們只能全力以赴拚了。」

對蒙古之戰豪奪全場最高28分的後衛黃英利，強調準決賽非贏不可，與其煩惱名氣響亮的朴智修是否出賽，不如自己先做好準備，「就算面對她們強勢鋒線，我們還是保持同樣態度應戰，寧願內線失分，也絕不讓她們在外線投開。」