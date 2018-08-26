2018年台灣國際帆船交流賽 澳洲CYCA帆船學院奪冠

澳洲CYCA 帆船學院5名水手26日在2018台灣國際帆船交流繞島賽一路領先抵達終點。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕果然是外來的和尚會念經，來自澳洲CYCA帆船學院，經過兩回合賽事，27日以總成績2小時52秒，獲得2018年台灣國際帆船交流的重頭戲ㄧ台灣國際重型帆船邀請賽冠軍，基隆市帆船委員會鍾佳融、鍾佳汶兄弟組成的國際聯隊居次，八里傳奇船長潘偉華領軍的國立體大海堡號獲得第三名。

由Jordan Reece 擔任船長的澳洲CYCA帆船學院，因為遠道而來，只能租用大會提供的J80重型帆船，在不熟悉海域，又對船隻不熟悉的雙重不利因素下，他們依舊發揮傳統的本能輕鬆奪冠。澳洲隊 25日在第一航次，用了40分44秒，較排名第二的國際聯隊少了近40分鐘，26日的基隆嶼繞島，他們依舊一路領先，遠遠的把其他10艘船隻甩在後頭。

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大會總執行長彭台臨表示，澳洲是世界帆船大國，不但擁有製造帆船的高科技，也有科學化的帆船理念，是此次國內參賽船隻學習的對象，能夠邀請他們與賽，讓選手學習、觀摩便是一大收穫。26日賽事結束之後，主辦單位求知若渴，緊接著在27日跟澳洲前遊艇會協會會長John Markos進行一場帆船論壇，希望能夠吸取更多先進的帆船經驗與知識。

同樣駕駛J80的國際聯隊在26日的繞島賽以1小時24分29秒完賽，只落後領先的澳洲的4分21秒，表現得相當傑出。 國際聯隊由日籍船長前田博領軍，加上鍾家兄弟和馬來西亞水手Amran等四人組成，雖然人手不多、國際不同，但帆船語言沒有隔閡，一路緊追澳洲隊獲得第二名，二航次總成績2小時44分57秒，第三名國立體育大學海堡隊2小時56分26秒。

國際聯隊獲得2018台灣國際帆船交流 繞島賽第二名。（主辦單位提供）

第四名至第11名依序為，綠豆號、北帆號、慧發號、芙圖娜號、4月灣號、澎科大海洋1號、小獵犬號、飛夢利1號。