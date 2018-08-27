鄭兆村標槍力拚金牌、小戴搶決賽門票 今日賽事預告與轉播

鄭兆村力拚金牌。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

亞運持續進行，晚間7點45分鄭兆村與黃士峰將在男子標槍決賽中登場，晚間8點陳傑將在男子400M跨欄決賽中上場。羽球方面，世界球后戴資穎、台灣一哥周天成將在四強賽中出場。另外射箭中午11點開始也將上演反曲弓男子、女子團體決賽，球迷們一起打開電視為台灣健兒加油！

美網今天晚間11點正式點燃戰火，第一天的比賽男單方面，球王納達爾（Rafael Nadal）、穆雷（Andy Murray）、波特羅（Juan Martin del Potro）與瓦林卡（Stan Wawrinka）等名將都將陸續出賽，球迷們記得鎖定轉播囉！女單方面，球后哈勒普（Simona Halep）將對上愛沙尼亞選手卡內皮（Kaia Kanepi），美國好手大威廉斯與史蒂芬斯（Sloane Stephens）都將登場，喜愛網球的球迷們，千萬不要錯過了！

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大聯盟例行賽，早上8點由洋基客場迎戰金鶯，洋基此役派出王牌投手塞維里諾（Luis Severino）先發，金鶯則推出邦迪（Dylan Bundy）應戰。洋基近期拿下三連勝，今天要尋求在客場橫掃金鶯，並延續連勝氣勢。

亞運

射箭

10:55 反曲弓女子團體決賽 公視3台、緯來體育、愛爾達體育3台

11:45 反曲弓男子團體決賽 公視3台、緯來體育、愛爾達體育3台

棒球

13:00 台灣@香港 緯來體育、愛爾達體育3台

田徑

10:00 陳奎儒、楊尉廷 男子110跨欄預賽 愛爾達體育1台

19:45 鄭兆村、黃士峰 男子標槍決賽 公視3台、緯來體育、愛爾達體育3台

20:00 陳傑、余嘉軒 男子400M跨欄決賽 公視3台、緯來體育、愛爾達體育3台

20:00 向俊賢 男子跳高決賽 公視3台、緯來體育、愛爾達體育3台

羽球

13:00 周天成 男子單打 公視3台、愛爾達體育2台

13:00 李洋/李哲輝 男子雙打 公視3台、愛爾達體育2台

13:00 戴資穎 女子單打 公視3台、愛爾達體育2台

桌球

21:00 男子團體8強 公視3台、愛爾達體育1台

舉重

15:00 陳士杰 男子105公斤級 愛爾達體育1台

美網

23:00 FOX體育、FOX體育三台

MLB例行賽

08:00 洋基@金鶯 民視、FOX體育、FOX體育3台