亞運》龍舟1金1銀落袋 教練：主目標是明天1000公尺

台灣男子龍舟隊今天在500公尺項目摘下金牌。（黃椿霆提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣男子龍舟隊今天在500公尺項目摘下金牌，加上昨天250公尺項目為台灣摘下銀牌後，累計一金一銀，明天將再戰1000公尺項目；教練黃椿霆表示，台灣實力能夠提升，要感謝連續幾年在彰化福鹿溪舉辦台灣國際競技龍舟錦標賽，有機會跟來自世界好手比賽學習！

台灣男子龍舟隊今天在500公尺項目摘下金牌。（黃椿霆提供）

台灣男子龍舟隊今天在500公尺項目摘下金牌。（黃椿霆提供）

教練黃椿霆表示，這次參加亞運，主要是以1000公尺為目標，因此，全力針對選手的心肺耐力、持久力來訓鍊，今天拿下500公尺金牌，也增加明天奪金的信心。

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他強調，這次亞運能夠有好成績，這一切都要感謝台灣國際競技龍舟錦標賽的舉辦，因為台灣端午龍舟競賽，一般都是傳統龍舟，但是國際比賽的是競技龍舟，在體育署、彰化縣政府的支持下，今年9月1日、2日即將舉辦第7屆台灣國際競技龍舟錦標賽，讓選手實力能夠獲得提升！

黃椿霆說，台灣國際競技龍舟錦標賽已進入第七個年頭，比賽地點就是在彰化鹿港、福興交界的福鹿溪，這項比賽從剛開始16隊參賽，到去年183隊，有將近2000人參與，讓台灣不只是端午節划龍舟，也能夠划有國際賽事的競技龍舟，奪牌為國爭光。